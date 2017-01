AARS: To mænd, der var i færd med at stjæle diesel fra maskiner på en byggeplads lidt syd for Aars, blev overrasket på fersk gerning, da bygningsarbejderne mødte ind på arbejde ved 05.30-tiden mandag morgen.

Tyveriet fandt sted på en byggeplads på Stenildvadvej.

- Da mændene blev opdaget, stak de af og efterlod det pumpeudstyr, som de havde haft med, forklarer vagtchef Mogens Hougesen, Nordjyllands Politi.

Han oplyser, at politiet fik anmeldelsen klokken 05.32 og sendte flere patruljer til stedet.

Da var mændene stukket af fra byggepladsen i en bil, som senere blev fundet på en mark ved en blind vej.

- Tyvene har tilsyneladende forsøgt at flygte, men er havnet på den blinde vej. Her har de så forsøgt at køre ind over marken, men bilen satte sig fast, og de to gerningsmænd er flygtet videre til fods, lyder det fra Mogens Hougesen.

Politiet har mandag morgen haft hundepatruljer på stedet for at forsøge at få opsnuset de to dieseltyve, men ifølge vagtchefen har de endnu ikke haft held med det.