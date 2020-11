DIF: Eliteidræt i Nordjylland bliver også umuligt

KØBENHAVN:Som Danmarks Idrætsforbund (DIF) forstår restriktionerne i Nordjylland, kan de professionelle klubber i de syv berørte kommuner ikke spille kampe, siger DIF-direktør Morten Mølholm.

- Som vi har forstået det på de briefinger, vi fik forud for pressemødet, så kan den professionelle sport ikke spille turneringer, fordi det kræver, at man krydser kommunegrænsen.

- Og jeg tror ikke, det vil blive betragtet som et livsnødvendigt formål, forklarer Mølholm.

Det betyder, at Vendsyssels fodboldherrer i 1. division, Fortuna Hjørrings fodboldkvinder i ligaen, Vendsyssels håndboldkvinder samt flere andre ikke kan spille kampe frem til og med 3. december.

Endnu mangler DIF dog at få de skærpede restriktioner for de syv kommuner på skrift, men ifølge Morten Mølholm kan altså heller ikke den professionelle idræt i kommunerne fortsætte.

Ifølge ham kommer restriktionerne også til at ramme det håndbold-EM, som Danmark fra netop 3. december skal være medvært sammen med Norge for.

Den ene af de indledende puljer skulle efter planen tage sin begyndelse i Arena Nord i Frederikshavn, som er blandt de berørte kommuner.

Men det kommer næppe til at ske.

- Vi skal stadig lige ind i detaljerne omkring, hvad der er muligt og umuligt, men enhver kan næsten sige sig selv, at hvis man ikke må krydse kommunegrænser, så nytter det heller ikke noget at få udenlandske hold ind og spille i Frederikshavn.

- Jeg ved godt, EM starter lige på grænsen af de fire uger, men holdene skal også komme forinden, plus at vi ikke ved, hvad der sker efter de fire uger.

- Så det klart mest sandsynlige er, at man bliver tvunget til at flytte det fra Frederikshavn, siger DIF-direktøren.

Det er i sidste ende Dansk Håndbold Forbund (DHF), som skal træffe afgørelsen om at flytte kampene væk fra Frederikshavn.

DHF-formand Per Bertelsen er torsdag aften til håndbold i Aarhus og har ikke mange kommentarer til sagen endnu.

- Det vil vi begynde at kigge på i morgen (fredag, red.) i samarbejde med Frederikshavn. Mere er der ikke rigtigt at sige til det lige nu, siger han.

- Nu er der kommet en melding, og det skal vi have gennemgået, og så må vi gå videre derfra. Det må vi gøre i løbet af dagen i morgen.

Der vil man også kigge på, hvad det får af betydning i de nationale rækker for de klubber, som hører hjemme i de syv kommuner.

Ifølge Morten Mølholm er sagen dog på den konto ret klar. De professionelle sportshold i kommunerne har heller ikke mulighed for hverken at forlade egen hjemstavn eller invitere andre ind.

Per Bertelsen siger dog til TV2 Sport, at DHF er klar til at finde en anden værtsby, såfremt det bliver slået fast, at der ikke kan spilles i Frederikshavn.

De kommende dage skal detaljerne i restriktionerne dog endegyldigt klarlægges, når DIF skal snakke med myndighederne og regeringen.

