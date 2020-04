DIF: Et år uden tilskuere får dystre konsekvenser

SPORT:Dansk eliteidræt ser ind i en dyster fremtid, hvis Kåre Mølbaks vurdering holder stik.

Den faglige direktør på Statens Serum Institut sagde søndag i et interview med Berlingske, at han forventer, at man i Danmark skal regne med at holde social afstand i mindst et år, indtil der er fundet en vaccine mod coronavirus.

Det betyder blandet andet, at større grupper af personer ikke må samles. Det kan få alvorlige konsekvenser for danske eliteidrætsklubber, siger formanden for Danmarks Idrætsforbund (DIF), Niels Nygaard.

- Det er helt surrealistisk, hvis der kommer til at gå så lang tid.

- Det får meget dystre konsekvenser. I en række idrætter er vi både økonomisk og atmosfæremæssigt afhængig af, at der er større tilskuermængder, og derfor er det en dyster udsigt, siger han.

Han vurderer, at det især kommer til at ramme fodbold, håndbold og ishockey hårdest. I de idrætsgrene er klubberne meget afhængige af indtægterne fra tilskuerne.

Men også basketball, større motionsløb og stævner med mange deltagere kan være hårdt udsat.

DIF havde i sidste uge et videomøde med statsministeren og kulturministeren for at få mere klarhed over, hvad der definerer større forsamlinger.

- Der italesatte vi, at der virkelig er et behov for at få de størrelser meldt ud, så der er noget at forholde sig til.

- Vi er meget optaget af at få fastlagt nogle grænser for, hvad taler vi om, når vi taler større forsamlinger. Og så krydser vi fingre for, at der kommer en vaccine eller en behandlingsmulighed noget tidligere end om et år til halvandet, siger Niels Nygaard.

Kåre Mølbak nævnte i sit interview med Berlingske, at den sociale afstand blandt andet kan dreje sig om fælles fredagsmorgenmad på arbejdspladserne.

Virusprofessor ved Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen vurderer, at det blandt andet er rejser og fodboldkampe, der må begrænses i lang tid endnu.

I Danmark er 7711 personer mandag formiddag konstateret smittet med coronavirus, mens 335 har mistet livet.

/ritzau/