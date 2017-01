BRØNDBY: E-sport er en forretning i kraftig vækst, og fodboldklubber er eksempelvis begyndt at skrive kontrakter med spillere, der har specialiseret sig i computerspillet Fifa.

Senest gik fodboldklubben FC København tirsdag ind i e-sport, da man offentliggjorde, at klubben i samarbejde med Nordisk Film havde oprettet en e-sport-organisation under navnet North.

Med millioninvesteringen håber FCK at komme med på den bølge, der for tiden er i gang med at gøre e-sport som sportsgren til en økonomisk gunstig forretning.

Hos Danmarks Idrætsforbund (DIF) har man dog ingen planer om at blåstemple e-sport som en idrætsgren lige nu.

- Vi anser fortsat ikke e-sport for at være en idræt i den betydning, som vi bruger begrebet, lyder det fra DIF-formand Niels Nygaard til DR.

For at det skal være en idræt, mener formanden, at der skal være mere fysisk aktivitet forbundet med udøvelsen.

- En decideret optagelse i Danmarks Idrætsforbund er ikke aktuelt på nuværende tidspunkt, siger han.

- For at blive optaget som medlem i DIF skal man dyrke en idrætsaktivitet, og at sidde og taste på nogle tangenter er efter vores opfattelse ikke en decideret idrætsaktivitet.

Fra Esport Danmark, forbundet for e-sports-foreningerne, lyder det ellers, at man gerne vil ind under DIF - blandt andet for at få del i de tipsmidler, som DIF hvert år står for uddelingen af.

Niels Nygaard vil ikke afvise, at e-sport på sigt kan komme ind under DIF.

Men ud over at det vil kræve en ændring af holdningen fra DIF til den fysiske udøvelse, så blokerer også organiseringen af e-sport lige nu for optagelse.

- De konkurrencer, man deltager i, skal som udgangspunkt være udbudt af organisationer, som også er demokratiske. I dag er e-sporten præget af, at det er kommercielle, der udbyder konkurrencerne, siger Nygaard til DR.

/ritzau/