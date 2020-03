DIF opfordrer til at aflyse al sport i to uger

KØBENHAVN:Danmarks Idrætsforbund (DIF) opfordrer til, at alle idrætsaktiviteter - både indendørs og udendørs - aflyses i de kommende to uger.

Det skriver DIF i en pressemeddelelse, hvor direktør Morten Mølholm Hansen bakker op om den danske regerings initiativer for at bekæmpe coronavirus.

- Fra idrættens side bakker vi op om og følger de krav og anbefalinger, som kommer fra myndighederne.

- Også selv om det er nogle tiltag, som rammer dansk idræt ekstremt hårdt. Idrætten handler i sin grundessens om at samle mennesker i fællesskaber og komme hinanden ved - både i forhold til udøvere og tilskuere - og det er ikke muligt i den kommende tid, siger han.

Følges opfordringen, betyder det blandt andet, at alle kampene i Superligaen i to uger må aflyses eller udsættes.

Potentielt kan det også få betydning for FC Københavns hjemmekamp mod Istanbul Basaksehir i Europa League. Den spilles torsdag i næste uge i Parken, og i forvejen var det planen at afvikle den uden tilskuere.

Regeringen med statsminister Mette Frederiksen (S) i spidsen præsenterede onsdag en række tiltag for at bekæmpe coronavirussets udbredelse i Danmark.

Blandt andet fortalte hun, at regeringen vil forbyde indendørs forsamlinger på mere end 100 personer fra mandag.

Men selv om det primært er de indendørs sportsgrene, tiltagene retter sig mod, har DIF tænkt sig at give samme melding til de specialforbund, der arrangerer udendørs sportsgrene.

- Det er en situation, som er uden fortilfælde for idrætten, og som ingen har kunnet forestille sig eller forberede sig på. Der ligger nu et vigtigt arbejde foran os alle med at skabe et overblik og finde løsninger i et samarbejde med myndigheder, forbund og idrætsforeninger, siger DIF-direktøren.

Også breddeidrætsorganisationen DGI har opfordret til, at alle aktiviteter i de kommende uger bliver aflyst.

Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, sagde tidligere onsdag til Ritzau, at tiltagene nu skal nærlæses, før der kommer en udmelding om næste skridt.

