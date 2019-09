Aalborg går efter mesterskaber: DIF samler danmarksmesterskaber i samme uge

KØBENHAVN:I stedet for at afvikle DM i atletik i én weekend, DM i cykling i den næste og DM i rulleskøjteløb i en tredje samler Danmarks Idrætsforbund (DIF) danmarksmesterskaberne i en række idrætsgrene i samme uge.

Det skriver forbundet i en pressemeddelelse.

Og Aalborg har vist interesse for at være værtsby for den første samlede DM-uge. Aalborg Kommune har underskrevet en hensigtserklæring med DIF om at afvikle den første DM-uge, der efter planerne skal finde sted i uge 25 i 2021

Ambitionen er blandt andet at tiltrække flere tilskuere, forklarer Morten Mølholm Hansen, der er administrerende direktør i DIF.

- Uden at forklejne nogen har vi flere mindre idrætter, som har svært ved både at tiltrække tilskuere og medier, når de afvikler DM.

- Ved at samle en række danmarksmesterskaber ét sted og afvikle det hele i et tætpakket program skaber vi pludselig et attraktivt medieprodukt.

- Vi gør det samtidig attraktivt at overvære som tilskuer, når man om formiddagen for eksempel kan se højdespring og hækkeløb i atletik, om eftermiddagen enkeltstart i landevejscykling og om aftenen beachvolley – måske på den samme entrébillet, siger han i pressemeddelelsen.

DIF har hentet inspiration til DM-ugen i Sverige og Norge, hvor man allerede har samlet de nationale mesterskaber for mindre idrætsgrene i den samme uge.

- Måske bliver DM-ugen ligefrem værd at rejse efter som tilskuer. Det er i hvert fald, hvad vi ser, at der er sket i Sverige og Norge, som har afholdt SM-veckan og NM-veka i flere år, siger Mølholm.

/ritzau/