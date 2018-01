Digitale krænkelser er hverdag for unge

DANMARK: Mange unge har prøvet at få taget billeder i smug, få delt nøgenbilleder eller modtaget uønskede seksuelle beskeder og billeder.

Det viser en ny undersøgelse blandt 915 unge i alderen 13 til 17 år, som Red Barnet har foretaget. Omfanget af krænkelserne bekymrer Lina Sjögren, der er psykolog hos Red Barnet.

- Digitale sexkrænkelser er blevet en nærmest naturlig og forventelig del af mange unges liv på nettet. Det er dybt bekymrende, siger Lina Sjögren i en pressemeddelelse.

Hver 20. svarer, at de har fået delt et intim- eller nøgenbillede uden deres tilladelse.

Ligeså mange har prøvet, at nogen har brugt seksuelle billeder af dem til at true eller afpresse dem med.

- Samtidig er meget alvorlige krænkelser som for eksempel at få delt et intimt billede blevet så udbredt ifølge undersøgelsen, at det svarer til, at der sidder mindst én i hver udskolingsklasse, som har oplevet det inden for det seneste år.

- Det skylder vi de unge at få ændret på hurtigst muligt. Vi ved jo, hvor store konsekvenser det kan få både socialt, psykisk og fagligt at bliver udstillet på nettet, siger Lina Sjøgren.

Undersøgelsen, der dog ikke er repræsentativ, bygger på resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt 915 unge i alderen 13 til 17 år.

Derudover bygger den på fokusgruppeinterviews med 29 unge, otte lærere og fem interviews med fagfolk. 15 skoler over hele landet har medvirket.

/ritzau/