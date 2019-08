Din tracker bliver en skræddersyet gps til sundhed

SUNDHED: Sulten begynder så småt at gnave. Pling.

”Drej til højre om fem meter. Køb en salat med kylling og kikærter.”

Dit blodsukker har afsløret, at det er tid til at fylde depoterne op. Din blodtype og dit dna har dikteret, hvad du skal have at spise. Og gps’en kan fortælle, præcis hvor du skal gå hen for at få det hurtigst muligt.

Sådan kan fremtiden meget vel se ud, fortæller fremtidsforsker Liselotte fra Future Navigator.

- Wearables og sensorer er fremtiden. Dine wearables kommer til at fungere som en gps til det gode liv til dig, siger hun og fortsætter:

- Lige nu er det en ”one fits all”-løsning, men om lidt kender den dig så godt, at du får den skræddersyede model, der er gearet til din særlige profil og skræddersyet til din blodtype og dit dna.

I dag kan man få armbånd, der måler fugtigheden i huden, og minder dig om at drikke på de rigtige tidspunkter.

Der kommer meget mere

Og den slags redskaber og hjælpemidler, der nudger og kommunikerer med os, vil der komme meget mere af, forudser Liselotte Lyngsø.

- Der vil komme målere, der fungerer med en chip under huden, sådan som nogle diabetikere allerede har for at måle blodsukkeret, siger hun.

Hun bemærker, at vores sundhedstilstand også kan udnyttes kommercielt. For eksempel ved at du bliver eksponeret for bestemte slagtilbud, når blodsukkeret er lavt og viljestyrken halter.

Der er særligt potentiale i at stykke et billede sammen af store mængder af data, fortæller Berit Skjernaa er senior security and privacy specialist hos Alexandra Instituttet.

- Hvis sundhedstrackerne opsamler data for mange mennesker, og man kan sammenstille det med andre data, så kan det bruges i forhold til at hjælpe folk med deres sundhed, siger Berit Skjernaa og fortsætter:

- Men med nudging er der en meget fin balance, i forhold til hvad der er individets interesse, og hvad der er samfundets interesse, siger hun og peger på, at det ikke må blive manipulerende.

Liselotte Lyngsø mener, at det vil blive en mulighed for forsikringsselskaber at tilbyde dig fordele til gengæld for, at du lader dig måle.

- Bilforsikringskunder har fået mulighed for at blive belønnet, hvis de tillader at bilen bliver monitoreret, og de overholder reglerne, siger hun.

/ritzau fokus/