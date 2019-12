Dinosaurernes konge kommer til dansk museum i april

KØBENHAVN:Med en længde på 12 meter, højde på 3,4 meter og gabet fuld af sylespidse tænder bliver det et overvældende syn, der fra april møder gæster på Statens Naturhistoriske Museum i København.

Her flytter et af de mest komplette skeletter af en tyrannosaurus rex for første gang nogensinde ind til en særudstilling om dinosaurer med t-rex som hovedperson.

Og museets direktør, Peter Kjærgaard, er allerede ovenud begejstret for den kommende indflytter.

- Det bliver ikke større. Der har aldrig været en t-rex i Danmark, så det er første gang, vi har mulighed for at vise danskerne en ægte t-rex, siger han.

Dinosaur-fossilet er danskejet og opkaldt "Tristan Otto" efter ejernes sønner. Skelettet blev fundet i delstaten Montana i USA i 2010, og hidtil har det kun kunnet opleves på Naturhistorisk Museum i Berlin.

Mineralerne i jorden har gjort, at knoglerne er fuldstændig matsorte.

Der er fundet omkring 50 eksemplarer af den kødædende dinosaur på verdensplan siden 1902, og da "Tristan Otto" har 170 originale knogler ud af 300, er den blandt de mest komplette fossiler.

- Det er et af de mest imponerende skeletter, jeg nogensinde har set. Det har et kæmpekranie, enorme tænder og rigtig store klør. Den sorte farve gør, at det bliver endnu mere vildt.

- Det er svært at tale om yndlinge blandt fossiler, men det her er altså et af mine, siger museumsdirektøren.

T-rex kommer ikke til at være den eneste dinosaur i særudstillingen. Hele fem fossiler - herunder triceratops, en planteædende dinosaur med tre horn - kommer til at fylde lokalerne.

- Nogle af de andre er også helt fantastiske. Vi har været helt ubegribeligt heldige at få nogle af de mest ikoniske dinosaurer.

- Med de fem andre bliver det den største udstilling af ægte dinosaurfossiler nogensinde i hele Norden, siger Peter Kjærgaard.

Han påpeger, at selv om dinosaurerne kan se dystre ud, er det en udstilling for hele familien. Peter Kjærgaards håb er, at særudstillingen kan øge interessen generelt for det naturhistoriske område.

- Vi står i en situation i dag, hvor naturhistoriske museer aldrig har været vigtigere. Vi kæmper med at håndtere konsekvenserne af klimaforandringerne, tab af biodiversitet og har aldrig haft så stor brug for et rum til kvalificeret debat om, hvad vi gør ved planeten, siger han.

