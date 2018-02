Diplomater arbejder på højtryk for våbenhvile i Syrien

Krigsfly fortsætter torsdag med at kaste bomber over Ghouta-regionen øst for den syriske hovedstad, Damaskus.

Imens gør de 15 medlemmer af FN's Sikkerhedsråd klar til senere torsdag at stemme om en resolution, der kræver 30 dages våbenhvile over hele Syrien.

Pausen i kamphandlingerne skal give hjælpeorganisationer en chance for at evakuere de sårede og få nødhjælp ind til civile syrere.

I FN's hovedkvarter i New York arbejder diplomaterne for at sikre opbakning til resolutionen. For den kan falde, hvis Rusland - som er et af de fem permanente medlemslande - gør brug af sin vetoret.

Rusland kæmper på den syriske regerings side i konflikten.

Torsdag kort før klokken 19 siger den russiske FN-ambassadør, Vassilij Nebensia, at der fortsat ikke er enighed.

Rusland er imod også at lade våbenhvilen omfatte Islamisk Stat og andre militante islamistiske grupper.

Den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, sagde dog tidligere på dagen, at han er klar til at overveje situationen.

- Vi må se, hvad det betyder i sidste ende, siger Sveriges udenrigsminister, Margot Wallström, til det svenske nyhedsbureau TT.

- Der ligger et vældigt tungt ansvar på dem, som eventuelt stemmer imod, tilføjer hun.

Det var Sverige, der sammen med Kuwait tog initiativ til resolutionen. Den ventes tidligst at komme til afstemning i Sikkerhedsrådet sent torsdag aften dansk tid.

Forslaget om 30 dages våbenhvile kommer efter de seneste dages kraftige bombardementer og beskydninger af det østlige Ghouta, der er kontrolleret af oprørsstyrker.

Mindst 403 mennesker er blevet dræbt i området siden søndag, oplyser organisationen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder til nyhedsbureauet Reuters. Over 2116 er såret.

Det er det syriske militær og dets allierede, der står bag angrebet, der betragtes som et af de voldsomste i den knap syv år lange konflikt.

Kampflyene har blandt andet ramt adskillige hospitaler og klinikker i Ghouta, hvilket har gjort det umuligt at behandle de sårede.

FN's særlige udsending i Syrien, Staffan de Mistura, opfordrer indtrængende alle lande til at stemme for en våbenhvile.

- Der er brug for at undgå en massakre, for historien vil dømme os, siger han ifølge Reuters.

/ritzau/