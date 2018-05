Direktør efter comeback: Vi vil nødig til Gudme igen

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold leverede et mirakuløst comeback i mandagens bronzekamp på udebane mod GOG og vendte en forfærdelig start til sejr i det første af potentielt tre møder om det mindst ædle metal.

- Det var en kamp, hvor vi måtte hele følelsesregistret igennem. Til at starte med lignede det lidt det, man kunne frygter - at der var lidt tvivl om, man kunne rejse sig efter semifinalenederlagene. Men da vi så først kommer i gang, synes jeg, at vi spiller en fremragende omgang håndbold. Og der må jeg bare rose spillere og trænere for at have så meget energi, siger direktør Jan Larsen.

- Jeg synes endda, at vi i store dele af kampen også måtte slås med nogle dommere, der ikke ligefrem så vores vej, men sådan er det åbenbart ind i mellem. Til gengæld lykkedes det os at byde GOG op til dans fysisk, og det var det, vi gerne ville med kampen, siger han.

Aalborg Håndbold var nede stort i begyndelsen af kampen, men nu kan holdet altså sikre medaljerne allerede mandag - en fynsk sejr vil dog sende holdene ud i en tredje kamp.

- Vi synes, det er en flot og fin arena. Men vi har ikke den store lyst til at køre herover og kigge på den igen. Vi vil meget gerne lukke det mandag, siger han.