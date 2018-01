Direktør for den amerikanske sikkerhedstjeneste NSA går af

Direktøren for USA's Nationale Sikkerheds Agentur (NSA), Mike Rogers, har meddelt, at han agter at træde tilbage i foråret.

Han regner med at se sin efterfølger nomineret og godkendt af Senatet senere i denne måned.

Det skriver en journalist fra The Washington Post på Twitter.

Rogers leder blandt andet den amerikanske Cyber-Kommando, som er en tophemmelig eliteenhed, der beskytter landet mod fjendtligsindede hackere og cyberkrig.

NSA har ikke umiddelbart kommenteret udmeldingen fra Rogers.

Sikkerhedstjenesten blev for alvor kendt i den danske offentlighed på grund af et stort læk.

Den amerikanske it-teknikker Edward Snowden stod i 2013 bag omfattende afsløringer af USA's elektroniske overvågning af folk og institutioner i både USA og udlandet. Han arbejdede hos et konsulentfirma for NSA.

Snowden udløste en lang række sensationelle og skandaløse afsløringer omkring NSA.

USA's tidligere præsident Barack Obama udpegede i 2014 viceadmiral Michael Rogers til at stå i spidsen for NSA.

Rogers var dengang øverstkommanderende i den amerikanske flådes afdeling for krigsføring på nettet. Og med en baggrund i kryptologi var Rogers godt bekendt med dele af National Security Agencys arbejde.

Obama varslede samtidig omfattende reformer af NSA. Han erklærede, at USA fremover ikke ville spionere mod allierede landes ledere. NSA har over 30.000 ansatte og er den største af USA's efterretningstjenester.

