Direktør forlader dansk burgerkæde efter fødevarekritik

KØBENHAVN:Direktøren for den danske burgerkæde Burger Shack, Christoffer No, stopper i selskabet.

Det bekræfter burgerkæden over for Ekstra Bladet.

Direktørens afsked med selskabet sker, efter at Fødevarekontrollen tidligere har afsløret store problemer og lovbrud hos Burger Shack.

Blandt andet er der blevet opdaget dårlig behandling af fødevarer og stærkt misvisende markedsføring.

Afløseren for Christoffer No er den erfarne branchemand Lars Hviid. Han er netop tiltrådt som administrerende direktør i selskabet, skriver lokalmediet Aarhus Update ifølge Ekstra Bladet.

Lars Hviid tiltræder med erfaring fra store selskaber som eksempelvis Salling Group og Danish Crown.

Til Aarhus Update fortæller Lars Hviid, at han kun har haft jobbet i få timer, og at han derfor først om nogle dage er parat til at kommentere kritikken fra Fødevarekontrollen.

Ud over dårlig behandling af fødevarer har Fødevarekontrollen kritiseret, at Burger Shacks udsagn om sig selv på en lang række punkter er misvisende.

Ifølge Burger Shack bliver kædens bøffer lavet om natten, så de er helt friske til næste dag. Det passer dog ikke.

Ekstra Bladet har før skrevet, at Fødevarekontrollen har fundet både frosne bøffer og bøffer, der havde ligget i op til seks dage.

I nogle tilfælde har kødet også været opbevaret for varmt.

Burgerkæden har derudover ifølge Fødevarekontrollen markedsført sig med, at dens bøffer indeholder Wagyu-kød, der er kød af særligt høj kvalitet.

- Det er klart vildledende, når direktøren og en kok i en video står og blander en tredjedel af det dyre Wagyu-oksekød i kød til burgerbøffer, for faktum er, at der kun er én procent Wagyu i.

- Direktøren har i anden anledning oplyst os om, at indholdet af Wagyu er 7-15 procent, hvilket heller ikke er sandt, har chefen for Fødevarestyrelsens rejsehold, Michael Rosenmark, tidligere sagt til Ekstra Bladet.

Burger Shack, der har mere end 15 restauranter landet over og flere på vej, har tidligere fået sure smileys fra myndighederne.

