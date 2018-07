Direktøren er glad og stolt

FODBOLD: Vendsyssel FF har taget Superligaen med storm og overrasket de fleste fodboldinteresserede.

Administrerende direktør hos vendelboerne Mogens Krogh er da også ganske godt tilfreds med den fine sæsonstart, men han lader sig ikke rive med, for sæsonen er lang.

- Jeg tænker, at det er lidt ligesom Jeppe i baronens seng. Vi er rigtig glade og stolte over vores start, men vi er bevidste om, at vi skal holde fødderne solidt plantet på jorden. Vi skal fortsat være ydmyge og arbejde ekstremt hårdt. Succes avler succes og tro på tingene, men vi kan godt gå hen og blive udfordrede på intensiteten over længere tid, for vi er ikke vant til at spille på det her niveau uge efter uge. Men overordnet set er vi helt vildt glade for vores sæsonstart, siger Mogens Krogh.

Vendsyssel FF har stadig plads i truppen til nye spillere, og den gode sæsonstart ændrer ikke det helt store ved vendelboernes ageren på transfermarkedet den sidste måned.

- Vi arbejder videre på samme plan. Det har hele tiden været et ønske at få sammensat en gruppe, vi tror på. En trup, der skal bære os igennem den her første sæson i Superligaen, og den føler vi, at vi har. Men der er stadig plads til offensive forstærkninger, siger Mogens Krogh.