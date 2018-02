Disket Larsen: Det er lidt symptomatisk

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold førte undervejs med hele fem mål, men en skidt afslutning på første halvleg og to lange scoringspauser efter pausen betød, at holdet onsdag tabte til topholdet Skjern hjemme i Jutlander Bank Arena. Gæsterne sejrede med 27-25.

- Vi er ikke skarpe nok, når kampen bliver tæt, og det har desværre været en smule symptomatisk for os i den her sæson. Vi har en stor mulighed i anden halvleg, hvor vi er foran med to mål og er i overtal, men vi udnytter det ikke, og så ender vi med at tabe, siger bagspilleren Martin Larsen.

Han måtte se de sidste godt 20 minutter fra tri-unen, efter den tredje to-minutters udvisning resulterede i rødt kort.

- Jeg synes, det er en smule vanvittigt, men det nytter jo ikke noget. De to første udvisninger kan godt forsvares, men jeg synes, den sidste er helt hen i vejret, siger han.

Udekamp mod Celje

Aalborg Håndbold har dog chancen for hurtigt at rejse sig efter nederlaget.

Allerede i weekenden venter en utroligt vigtig udekamp mod Celje i Champions League.

En sejr, der vil betyde, at holdet stadig kan kvalificere sig fra den ekstremt vanskelige gruppe, mens et nederlag vil betyde, at det er slut.

- Jeg tror egentlig, at det er godt nok, at vi hurtigt får chancen for at rejse os igen. Vi skal spille ene ekstremt vigtig kamp, hvor vi ved, at vi skal vinde. Og så kan vi måske også spille på lidt raseri. Det er aldrig helt skidt, siger Martin Larsen.