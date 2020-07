Diskoteker i Aalborg klar til genåbning - vil registrere gæsterne

AALBORG:Siden store dele af Danmark lukkede i marts, har det ikke været muligt at tage på diskotek og feste til efter midnat.

Det kan ændre sig i forbindelse med næste fase af genåbningen, som står til at finde sted i starten af august.

Hos Rekom Group, der driver mere end 90 barer og natklubber i Danmark og heraf flere i Aalborg, forbereder man sig allerede på snart at kunne have åbent som normalt igen. I øjeblikket må barer og værtshuse have åbent til klokken 24.

- Hvis det meget lave smittetryk, vi har i Danmark, fortsætter med at være så lavt, så har vi da en forventning om, at vi også kan begynde at få gang i vores forretninger igen i starten eller i midten af august, siger Adam Falbert, administrerende direktør i Rekom Group.

Planerne for det danske natteliv var en del af den politiske aftale, der blev lavet i maj. Her var det planen, at diskoteker og natklubber kunne få lov til at genåbne som en del af fase 4, der står til at begynde i starten af august.

Endnu har myndighederne ikke meldt ud, om diskoteker og barer i august kommer til at kunne have åbent efter midnat.

Men bliver det tilfældet, så er Rekom Group klar til hurtigt at reagere på det.

- Alle vores ansatte i Danmark har været sendt hjem med fuld løn, og de har sådan set kunnet holde sig klar i startboksen hele tiden.

- Lige nu er situationen den, at vi kan samle hele styrken og åbne alle vores forretninger i Danmark inden for 48 timer.

- Så når vi får et startfløjt fra myndighedernes side, så kan vi åbne for alvor inden for to døgn, fortæller Adam Falbert.

Hvis nattelivet får lov til at genåbne i august, kan det imidlertid også give grund til lidt bekymring. Det vurderer Thomas Benfield, overlæge og professor ved Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital.

Han begrunder bekymringen med, at man i nattelivet ofte står tæt sammen, og at hvis bare én person er smittet på et diskotek, så kan personen hurtigt nå at smitte 20-30 andre.

I stedet for at åbne nattelivet på én gang foreslår overlægen en genåbning over flere trin.

- Først kunne man forlænge barernes åbningstider og se, hvordan det går. Påvirker det ikke smittetallet, så kan man overveje at genåbne diskotekerne, siger Thomas Benfield.

Hos Rekom Group, der under coronakrisen har haft cirka 2000 medarbejdere sendt hjem, har man siden april set på, hvordan man kan mindske risikoen for smittespredning rundt om på barerne og diskotekerne.

Ifølge direktøren kommer man til at indføre en række tiltag i forhold til hygiejne, kontaktløs betaling og registrering af gæsterne, når de kommer ind på et af stederne.

- Vi har en hel masse ting, vi kommer til at implementere. Flere af tingene har vi faktisk besluttet at gøre permanente i fremtiden, siger Adam Falbert.

Tirsdag viste tal fra Statens Serum Institut, at i alt 18 personer er indlagt på de danske hospitaler med coronavirus.

Siden starten af juli har 20 eller færre personer været indlagt med corona i Danmark.

/ritzau/