Diskret facelift til den høje Golf

BILER: Den let forhøjede VW Golf Sportsvan får nu et lettere facelift, der kommer et år efter, den fem dørs version og stationcaren, Variant, fik samme tur.

Faceliftet kan spottes på en ændret front med anden kofanger, nye forlygter med LED-kørelys, der ikke må forvekslet med full-LED forlygter, som er ekstraudstyr, samt LED-baglys.

Alle versioner har nu nødbremse med fodgængergenkendelse som standard, mens man i versioner med DSG-automatgear kan tilkøbe en førerassistentpakke, der omfatter vejbaneassistent, køassistent, som klarer semi-automatiseret køkørsel op til 60 km/t, sensor for blinde vinkler, lys-assistent samt og nød assistent, der selv kan bremse bilen, hvis føreren får et ildebefindende.

Her er også mulighed for trailer-assistent, der kan hjælpe ved bakkemanøvrer med store trailere eller campingvogne.

Ny infotainment

Inden døre har alle modeller nu infotainmentsystemet, Composition Media, der omfatter en otte tommer berøringsskærm, og som kan opgraderes til en 9,2 tommer skærm med navigationsanlæg. Hvis du skal have Apple Carplay, er dette dog ikke som bl.a. i Opel Astra Enjoy inkluderet i anlægget, den mulighed koster nemlig små 3000 kroner ekstra i en Golf.

På ekstraudstyrsfronten kan du nu også tilkøbe bl.a. trådløs opladning af mobiltelefonen, lyd fra danske Dynaudio højttalere og wifi i bilen.

Bag på er der nye LED-lygter og bagklappen skjuler et bagagerum, der afhængig af bagsæde-placering rummer mellem 500 og 590 liter.

Cylindre kobles fra

Sportsvan kan nu også fås med koncernens to nye 1,5 TSI-motorer med 130 hk og 150 hk. De byder bl.a. på automatisk cylinderdeaktivering, en elektrisk styret variabel turbolader i den 130 hk version og en avanceret coastingfunktion i modeller med automatgear, der slukker motoren, når du slipper speederen, og bilen ruller videre ved hastigheder på op til 130 km/t.

Et batteri leverer strøm til bilens elektriske funktioner, når motoren er koblet ud og slukket, og når du igen træder på speederen, springer motoren automatisk i gang. Det giver en brændstof-økonomi, som på papiret hedder 19,6 km/l i 130 hk versionen med DSG-gearet.

Den praktiske Sportsvan-model har især fået et publikum blandt seniorer, fordi modellen er forhøjet i forhold til den almindelige Golf. Det betyder, at man sidder næsten ni cm højere og derfor har et ekstra godt udsyn.

Bagsædet kan forskydes i længderetningen med op til 18 cm, så bagsædepassagerne kan nyde ekstra god benplads, eller man kan skubbe bagsædet frem og udvide bagagerummet fra 500 til 590 liter.

Golf Sportsvan begynder prismæssigt ved godt 230.000 kr. og får forhandler-premiere søndag 18. marts.