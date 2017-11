Disney lancerer en ny Star Wars-trilogi

USA: Disney vil producere tre nye Star Wars-film.

Det oplyser Disney-chef Bob Iger ifølge nyhedsbureauet AP på en telekonference for analytikere og journalister.

Udmeldingen kommer i kølvandet på et skuffende Disney-regnskab.

Ud over filmene kommer der også en Star Wars-serie.

Serien kommer til at være tilgængelig i 2019 på den streamingtjeneste, som Disney har planer om at lancere næste år.

Den første film i den nye Star Wars-trilogi skal instrueres af den amerikanske instruktør Rian Johnson. Det er også Rian Johnson, der har instrueret Star Wars-filmen "The Last Jedi", der har premiere i december.

De tre nye film kommer dog ikke til at videreføre den velkendte fortælling om Skywalker-familien, oplyser Disney.

- Rian Johnson kommer til at introducere helt nye karakterer fra hjørner af galaksen, som endnu ikke er blevet udforsket i Star Wars-filmene, lyder det i en udtalelse fra Disney.

Disney har tidligere haft succes med at vende tilbage til Star Wars-filmene.

Regnskabet for 2016 blev en del kønnere, da årets Star Wars film, "The Force Awakens", bidrog med 2,7 milliarder dollar til overskuddet.

Og Disney har brug for indtægtskilden. En falmende interesse for sportskanalen ESPN er en hovedpinerne for Walt Disney Co.-koncernen.

Det viser det kvartalsregnskab, som Disney fremlagde torsdag.

Regnskabet viser en omsætning, der er lavere end forventet. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Disney har problemer med afdelingen for kabel-tv, herunder den kendte sportskanal ESPN og børnekanalen Disney Channel, der bløder abonnementer.

Omsætningen fra afdelingen var forventet at stige. I stedet faldt den marginalt.

Det skuffende resultat kastede et tab på Disney-aktiens værdi af sig. Ifølge Reuters lød faldet på tre point, umiddelbart efter handlen blev sat i gang.

Kabel-tv-udbydere i USA er i hård konkurrence med streaming-tjenester såsom Netflix og HBO. Det har blandt andet forvandlet ESPN fra en pengemaskine for Disney til en desperat kamp for at holde vand.

/ritzau/