DANMARK: Med 222.924 nye personbiler på vejene i fjor blev 2016 endnu en gang et rekordår, og med ca. 26.000 indregistrerede biler kan VW kalde sig Danmarks største bilmærke.

Det sker med en markedsandel på små 12 pct., hvor der er ca. 4000 biler ned til Peugeot, som placerer sig på andenpladsen med en markedsandel på knap 10 pct.

Tyskerne har altså taget teten, især godt hjulpet af en faceliftet Up og det faktum, at der med Polo, Golf og Passat er hele fire biler i toppen af salgslisterne, hvor Peugeot "kun" har tre, hvor de andre er 308 og 108.

Her mangler franskmændene et trumfkort i firmaklassen. Den nye 3008’er, som blev valgt til årets bil, og følges af en 5008’er, kan måske i år rykke i balancen i forhold til VW.

Fakta mest populære modeller i 2016 1. Peugeot 208 - 9381 stk.

2. VW Up - 7361 stk.

3. Peugeot 308 - 6135 stk.

4. VW Polo - 5857 stk.

5. Toyota Yaris - 5483 stk.

6. Toyota Aygo - 5375 stk.

7. Opel Astra - 5041 stk.

8. Renault Clio - 4718 stk.

9. Ford Fiesta - 4471 stk.

10. VW Golf - 4449 stk.

11. VW Passat - 4384 stk.

12. Nissan Qashqai - 4365 stk.

13. Kia Picanto - 4230 stk.

14. Opel Karl - 4119 stk.

15. Skoda Octavia - 4078 stk.

16. Peugeot 108 - 4014 stk.

17. Kia Rio - 3950 stk.

18. Skoda Citigo - 3918

19. Hyundai i10 - 3896 stk.

20. Citroën C1 - 3826 stk.

Kilde: De Danske Bilimportører.

Nye VW-modeller venter

På den anden side lancerer VW en ny Polo inden for kort tid.

Søs Righolt, der er pressechef hos Volkswagen Danmark mener, at der er flere årsager til, at mærket holder fronten.

- Volkswagen har muligvis den bredeste produktportefølje - fra mikro til SUV - prissat korrekt og med fornuftige gensalgsværdier. Dertil kommer et veludbygget forhandlernetværk i Danmark med stort fokus på kundetilfredshed, og at kunderne i Danmark har stor tillid til brandet VW, siger Søs Righolt, der har forventninger til, at mærket i 2017 lander på samme leje som i fjor.

- Vi forventer at ligge på samme høje niveau i år, ikke mindst grundet en håndfuld nyheder, som en ny Golf, en ny Polo, premiummodellen Arteon, en Tiguan Allstar med plads til syv og T-Roc", siger hun.

Fakta mest populære mærker i 2016 1. VW 26.396 biler - 11,8 pct.

2. Peugeot 22.175 biler - 9,9 pct.

3. Toyota 16.670 biler - 7,5 pct.

4. Renault 14.557 biler - 6,5 pct.

5. Ford 14.177 biler - 6,4 pct.

6. Opel 14.152 biler - 6,3 pct.

7. Skoda 13.596 biler - 6,1 pct

8. Citroën 12.498 biler - 5,6 pct.

9. Kia 11.018 biler - 4,9 pct.

10. Hyundai 10.196 biler - 4,6 pct.

11. Suzuki 8739 biler - 3,9 pct.

12. Audi 8636 biler - 3,9 pct.

13. Mercedes 8621 biler - 3,9 pct.

14. Nissan 7542 biler - 3,4 pct.

15. BMW 5622 biler - 2,5 pct.

16. Seat 5313 biler - 2,4 pct.

17. Mazda 5133 biler - 2,3 pct.

18. Dacia 3769 biler - 1,7 pct.

19. Fiat 2971 biler - 1,3 pct.

20. Volvo 2784 biler - 1,2 pct.

21. Honda 2756 biler - 1,2 pct.

22. Mitsubishi 2532 biler - 1,1 pct.

23. Mini 666 biler - 0,3 pct

24. DS (Citroën) 674 biler - 0,3 pct.

25. Smart 339 biler - 0,2 pct.

Kilde: DBI

Franske forventninger

Hos Peugeot er der glæde over placeringen i toppen:

- Det har været det bedste år for Peugeot nogensinde. Vi har solgt 22.175 personbiler, hvilket er all time rekord. Vi er meget taknemmelige overfor vores kunder, som man må sige i den grad har taget vores modeller til sig, konstaterer informationschef hos den danske importør, Hanne Sørensen.

- Vi har Peugeot 208, som blev den mest solgte model af alle, ligesom 308 er den mest solgte i sin klasse. 2008 har oplevet en fremgang på over 22 pct. og sidst, men ikke mindst blev den ny 3008 kåret til Årets Bil i Danmark, siger Hanne Sørensen og peger også på, at Peugeot igen har været det mest leasede personbilmærke med en andel på 30 pct. af privatleasingmarkedet.

Informationschefen tror også på en topplacering i 2017:

- Vi forventer, at privatleasingmarkedet vil vokse, og der vil komme flere spændende koncepter. Vi introducerer bl.a. en ny 5008, der rummer de mange kvaliteter, som 3008 er blevet rost for, så det giver naturligvis grundlag for stor optimisme, slutter Hanne Sørensen.

Toyota-succes med hybridbiler

Toyota har bidt sig fast på den tredjeplads, som blev indtaget i fjor fra en femteplads året før.

Medvirkende til denne placering er bl.a. et stort salg af Yaris og Auris med hybrid-drev, hvor en elmotor supplerer benzinmotoren, og giver en bedre brændstoføkonomi. Toyotas hybrider har således for alvor fået fat i danskerne. At Yaris Hybrid fik ekstra stor nytte af efterårets afgiftsnedsættelse og nu starter fra 155.000 kr. med pænt udstyr gør ikke udsigterne for 2017 ringere.

Ford holder også skansen, bl.a. takket være pris- og leasingkampagner på Fiesta, der ligger lunt i den boomende miniklasse, og får en afløser her i midten af det nye år.

Fakta Salgsrekord for 7. år i træk Med de godt 222.924 biler, der blev solgt i 2016, er det syvende år i træk med rekord i bilsalget herhjemme.

Der er dog den interessante undtagelse, som vi beskrev i biltillægget sidste søndag, nemlig at der i Nordjylland ikke var fremgang i bilsalget i fjor. Mens stigningen på landsplan var hele 7,4 pct., gik salget i den nordjyske region tilbage 1,2 pct.

Der blev i Nordjylland i 2016 solgt 20.811 nye personbiler mod 21.058 i 2015.

Når det gælder privatleasing, er der også tale om fremgang. Antallet af privatleasede biler steg fra 5000 i 2012 til godt 30.000 biler i 2016.

Privatleasing udgør nu en femtedel af det samlede salg til private.

Højdespringeren Renault

En af årets højdespringere er Renault, der hopper fra en syvende til en fjerdeplads, godt hjulpet af en sværm af nyheder som Megane, Talisman - der blev årets firmabil 2017 - og Espace.

Endvidere har Captur bidt sig fast, ligesom Clio stadig sælger godt.Og med nyheder Scenic og Grand Scenic på trapperne tegner 2017 lovende.

Opel erobrer kunder

Også Opel rykker pænt frem i bussen fra en 9. til en 6. plads. Her trækker især den nye Astra og Karl læsset, og 2017 ser også lovende ud med to nye SUV-modeller og en helt ny Insignia.

I top 10 rykker Skoda et par pladser tilbage, mens Kia, Hyundai og Citroën holder skansen.

Nye udgaver af Kia Picanto og Kia Rio samt af Hyundai i30 og Citroën C3 kan måske ændre tingene i opadgående retning.

Suzuki-fremgang

Hos Skoda, hvor Octavia, der henvender sig både til private og firmafolket, er den mest solgte model, ser man frem til et facelift af denne i årets løb, ligesom den store SUV-model Kodiaq lander herhjemme.

Suzuki fortsætter den støtte fremgang og rykker en plads frem. Medvirkende er den nye Baleno, som snart får følgeskab af den lille Ignis og en helt ny Swift.

Ny BMW i februar

Det går også godt for premium mærker som Audi og Mercedes, mens BMW hænger på.

Især Mercedes har kastet priskortet over for firmafolket, hvor den nye E-klasse har fået godt fat, og BMW, som har haft en del kampagnebiler, varmer nu op med den lige så nye 5-serie, der har premiere i februar.

Dacia, Seat, Volvo og Honda kan glæde sig over en mindre fremgang i bunden af listen, hvor Fiat til gengæld fortsætter derouten.

Placeringen fastholdes, men det italienske mærke går alligevel omkring 600 biler tilbage og ender på små 3000 stk.

Hos italienerne er 500-modellen den store bestseller, mens det er et problem for mærket, at en ny Punto stadig lader vente på sig, trods 11 år på bagen.

Kæmpe Tesla-dyk

Det amerikanske elbilmærke Tesla, som skovlede Type S-modeller ud før afgiftsforhøjelsen sidste nytår og i 2015 solgte 2738 biler, styrtdykkede i fjor og landede på sølle176 af slagen.

Generelt var elbilsalget med 1312 biler i 2016 - mod 4329 biler i 2015 - da også forsvindende lille, og det var stort set kun offentlige myndigheder, firmaer og biludlejningsfirmaer m. fl. der købte elbil.

Private styrede udenom - ikke mindst fordi elbilerne med deres begrænsede rækkevidde er upraktiske for de fleste private brugere, der heller ikke er villige til at betale de høje priser for elektrisk fremdrift.

Til gengæld er de økonomiske og miljøvenlige hybridbiler blevet en succes. De seneste tre år er salget af dem gået voldsomt frem: Fra 1300 i 2014 til 6500 i fjor.

Og dieselbiler har fortsat pæn markedsandel, faktisk var den lettere stigende i 2016, hvor 36 pct. af alle solgte nye personbiler var med dieselmotor. Året før var andelen 31 pct.

Koreansk comeback

Uden for bilernes top-20 liste finder man også et helt nyt mærke i Danmark, eller rettere et comeback-mærke: Ssangyong.

Det blev først genintroduceret hen på året og nåede bl. a. af den grund ikke ret store salgstal. De to modeller Luvi og XLV endte med beskedne 25 biler.

Uden for top-20 finder man eksempelvis Jaguar, der kan prale med fremgang. Luksusmærket solgte 235 biler, en del flere end f. eks. Porsche, der nåede 133 eksemplarer, mens Ferrari optræder med 10 solgte biler i fjor og Bentley med tre.