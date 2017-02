FORBRUG: Der er fire dage til lønningsdag, men kontoen er allerede lænset for de sidste lønkroner.

Men maden skal jo på bordet, eller måske er de perfekte cowboybukser netop kommet på udsalg. Og hvad gør man så?

Nogle vælger at lade dankortet gøre det hårde arbejde og trækker over.

Overtræk skaber skepsis

Men selv små overtræk sidst på måneden kan give bankerne det indtryk, at du ikke er en kunde, man kan stole på. Det forklarer uvildig økonomisk rådgiver Brian Stjernholm:

- Det er aldrig en god idé at lave strudsen sidst på måneden og bare trække over uden at kontakte banken. De 1000 kroner er jo de samme, om du spørger eller ej, men bankens vurdering af din adfærd bliver meget bedre, hvis du udviser ansvarlighed og kontakter dem, siger han.

Det kan være nemt at sige til sig selv, at det jo bare er et lille overtræk, men Stjernholm forklarer, at hvis man trækker over uden at kontakte banken, så kan de ikke vide, om man gør det med 5000 i stedet for 1000 kroner næste gang.

- Vis at du er pålidelig

Hos Penge- og Pensionspanelet bakker specialkonsulent i finansielt forbrug Louise Skjødsholm op om åbenhed over for banken.

- Det er med at vise, at man er en pålidelig kunde, hvis banken en dag skal være villig til at låne penge til en, når man skal ud og have bil eller bolig, siger hun.

Lader man som ingenting, vil bankrådgiveren ofte tænke, at man ikke er i stand til at kontrollere sin økonomi og holde sit budget.

På samme måde siger det meget om en bankkunde, hvis der bliver lånt penge til småting, som møbler, tv eller tøj, der ikke udgør en værdi ved videresalg som biler og boliger gør.

Fakta Her er de vaner, der sender dårlige signaler til banken - Hvis du trækker over uden at spørge banken om lov først.

- Hvis du igen og igen er nødt til at bede om kredit sidst på måneden.

- Hvis du har misligholdt gæld, uanset størrelsen.

- Hvis du har meget forbrugsgæld, og hvis det er spredt over flere steder som eksempelvis kviklån.

- Hvis du ikke har en opsparing.

- Hvis du står i RKI - registret over dårlige betalere.

Kilder: Brian Stjernholm og Louise Skjødsholm.

/ritzau/FOKUS

Sværere at låne store beløb

- Adfærd har det med at blive til vaner, og hvis man som ung vænner sig til at låne penge til småting, hvorfor skal banken så tro, at du ikke bliver ved med at bruge penge, du egentlig ikke har, hvis de skal låne dig penge til en lejlighed? Spørger Brian Stjernholm.

Små forbrugslån sikrer også, at man bruger sit økonomiske råderum på at afbetale gæld i stedet for at spare op, og har man ingenting andet end forbrugsgæld på kistebunden, så bliver det sværere at låne penge til den første bolig.

- 100.000 i realkreditfinansiering af en lejlighed koster cirka 400 kroner om måneden. Så hvis du betaler 2000 om måneden til en eller anden gammel gæld, så er det cirka 500.000 kroner, du ikke kan låne til en bolig, forklarer Brian Stjernholm.

Du kan ende i "sort register"

Sjusk er også en økonomisk dårlig vane. De fleste har prøvet at glemme en elregning eller smide telefonregningen ud med reklamerne, før den blev tilmeldt en fast overførsel, og i nogle tilfælde overser man regningerne i så lang tid, at man ender i RKI - registret for dårlige betalere.

- Det kan godt være et lille beløb, der sender dig i RKI. En lille regning, du har glemt, og mange tror ikke, det er så slemt, men effekten er den samme. Det afskrækker kreditorerne fra at låne dig penge, ligegyldigt hvor stort eller småt beløbet er, understreger Louise Skjødsholm.

Kontakt dine kreditorer

Hun råder til, at man ikke kun med overtræk men også med svære regninger tager kontakt til dem, der kræver penge ind, hvis det kniber i en enkelt måned.

Kreditorerne vil oftest hellere lade dig betale af over flere måneder, end de vil ud i et tovtrækkeri over en ubetalt regning.

Men for at det lykkes, skal man altså løfte røret og tage kontakt.

/ritzau/FOKUS