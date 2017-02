MOBIL: Vi er i begyndelsen af en ny måned, og selvom der ikke for alvor er mange mobiler i vente, så kommer der alligevel lidt nyt i handlen i februar.

Samsung Galaxy

Der skulle ikke gå lang tid i det nye år før Samsung kunne annoncere deres første 2017-smartphone. Den sydkoreanske tech-gigant nøjes samtidig ikke bare med en nyhed, men lancerer opdateringer til Galaxy A3 og A5-serien.

Udgangspunktet er dog det samme som med sidste års Galaxy A3 og A5. Designet læner sig tæt op af det forgangne års topsællert fra selskabet, og dermed er det den vandtætte Galaxy S7, som nu serveres i et mellemklasse-format.

Galaxy A3 (2017) er igen mindst, med sit HD-display på 4,7 tommer, mens Galaxy A5 (2017) får et 5,2" Full HD display at råde over. Begge smartphones er som Galaxy S7-serien IP68-godkendt, hvilket gør dem vandtæt til 1,5 meters dybde i mindst en halv time.

Bag det vand- og støvafvisende ydre gemmer både A3 og A5 på en otte-kernet processor på henholdsvis 1,6 og 1,9 GHz. På hukommelsesfronten er A3 og A5 parret op med henholdsvis 2GB/16GB lager samt 3GB/32GB lager.

Begge kan dog udvides med et micro-SD kort op til 256GB. Softwaren er som i 2016-modellerne Android 6.0 Marshmallow fra begyndelsen af.

2017-kollektionen af Galaxy A3 og A5 kommer i tre farver: Black Sky, Gold Sand og Peach Cloud. Vejledende debutpris bliver 2.599 kroner for Galaxy A3 (2017) samt 3.299 kroner for Galaxy A5 (2017).

Begge mobiler kan købes fra 3. februar.

HTC Desire 650

Desire 650 kommer med et ganske specielt design, hvor der først og fremmest er godt gang i farverne med elementer som kamerahuset, logoet på bagsiden og knapperne på siden i stærke farver.

Det mere usædvanlige er dog bagsiden, hvor den øverste halvdel er ’almindelig’, mens den nederste halvdel af rillet. Det giver ikke kun en bedre ergonomi, mener HTC, men gør det også nemmere at finde telefonen uden at du behøver at skulle kigge på den, f.eks. i mørke.

Desire 650 byder på andet end et anderledes design. Kameraet bagpå har en opløsning på 13 megapixel, hvor der er understøttelse af HDR. Foran finder du 5 megapixel til selfies.

Mekanikken består af den efterhånden noget aldrende Snapdragon 400-processor, som nu har tre år på bagen. Ikke desto mindre leverer processoren uden de store problemer det, der skal til for at drive det mest nødvendige i en smartphone til billige penge.

HTC Desire 650 koster kun 1.490 kroner, når den lander i de danske butikker her i begyndelsen af måneden - dog vil du kun kunne få den i den mørkeblå farve i første omgang.

