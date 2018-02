Disse renoveringer kan betale sig i det tidlige forår

Trænger stuen til et pift maling, skal kældergulvet have nye klinker, eller skal hele badeværelset udskiftes, kan det være oplagt at få lavet nu.

Generelt er der i øjeblikket stor beskæftigelse i byggebranchen, og samtidig er det ikke længere så koldt om vinteren.

Men maler-, murer- og tømrerprojekter kan være billigere at få lavet i løbet af vinteren og i det tidlige forår, lyder det fra bygge- og boligkøbsrådgiver Ole Vedsted-Jakobsen fra Boligejernes Videncenter, Bolius.

- På grund af klimaet er der sket justeringer af, hvad der er i sæson håndværksmæssigt. Men maler-, murer- og tømrerarbejdere er typisk ikke helt så belastede om vinteren, siger Ole Vedsted-Jakobsen og uddyber:

- Det er oplagt at få lagt nye gulve og nye fliser og få lavet indendørs pudsearbejde. Efter pudsearbejdet kommer malearbejdet typisk, og det er også oplagt at få lavet indendørs nu, siger han.

FAKTA Sæson for renoveringer - El- og vvs-arbejde er ikke sæsonpræget.

- Større udendørsprojekter laves typisk, når vejret er varmere og mere stabilt.

- Det skal helst være mindst fem til ti grader udenfor, før det er optimalt at få lavet udendørs pudsearbejde.

Kilde: Ole Vedsted-Jakobsen.

Ole Vedsted-Jakobsen peger også på tømrerarbejde, som noget der kan være oplagt at få lavet nu, men tilføjer, at det fag dog ikke er helt lige så sæsonbetonet, som male- og murerarbejdet er.

Når foråret sætter ind, og temperaturerne stiger, åbner der sig nye udendørsopgaver for håndværkerne.

Og det påvirker generelt travlheden, forklarer Frederik Faurby, kommunikationschef i SMVdanmark, der er en erhvervsorganisation for små og mellemstore virksomheder blandt andet i byggeriet.

- Selv om hjulene drejer hurtigt i byggeriet, har de fleste håndværksmestre lidt tyndere ordrebøger her i de koldeste måneder, siger Frederik Faurby og fortsætter:

- Ingen håndværksmestre kan lide, at svende og lærlinge ikke er i sving, så det løser simpelthen et problem for mange mestre, at de får ordrer ind i den kolde og mere stille periode. Det kan ikke andet end at komme kunden til gode.

Så skal man alligevel have malet lofter, have lagt nyt gulv eller have lavet nyt badeværelse i sommerhuset og andre typiske indendørsopgaver, kan man lige så godt få det ordnet nu, fortsætter han.

- Hvis man som forbruger vil gøre sig selv en tjeneste, får man lavet alt indendørsarbejde inden den store forårsrengøring.

- Så kan man få lagt nyt tag, bygget terrasse eller få lagt fliser i indkørslen, når vejret er til udendørsarbejde om nogle måneder, siger Frederik Faurby.

