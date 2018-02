Disse skidestinationer er blevet billigere at besøge

DANMARK: Drømmer familien om pudderdækkede pister, så kan der være mange penge at spare, ved at kigge på hvor priserne har taget et styrtdyk i løbet af det seneste år.

Småtørre begreber som valuta og inflation har nemlig stor betydning for, hvor mange penge man skal have op ad lommen på destinationen.

På førstepladsen finder man Schweiz, som er det land, hvor priserne på alt fra skileje til varm kakao har taget det største dyk.

Spar Nord har udregnet, hvad valuta og inflation har af betydning for nettoprisindekset, og den udregning afslører, at priserne i Schweiz samlet set er faldet med 9,1 procent sammenlignet med sidste år.

- Valutaforskydningerne gør det væsentligt mere attraktivt at rejse til lande som Schweiz og Norge, hvor valutakursen er faldet med 8,6 procent og 6,2 procent, fortæller Spar Nords cheføkonom Jens Nyholm og uddyber:

FAKTA Skidestinationer med størst prisfald 1: Schweiz - fald på 9,1 procent.

2: Norge - fald på 6,3 procent.

3: Sverige - fald på 2,2 procent.

4: Italien - fald på 0,3 procent.

Kilde: Spar Nord.

- Her skal dog også medregnes inflation, som i Schweiz har været 0,5 procent lavere end i Danmark, men i Norge ligger 0,2 procent højere. Således lander de to destinationers prisændringer på 9,1 procent for Schweiz og 6,3 procent for Norge netto.

Så hvis man er en familie på fire, der pakker skiundertøjet og tager til Schweiz, og man har et forbrug på 1500 kroner om dagen, så vil der være 995 kroner at spare på en uges ferie i alpelandet i forhold til sidste år.

Laver man samme regnestykke for en familie på fire, der sætter kursen mod Norge på en uges skiferie, giver det en besparelse på 662 kroner, viser Spar Nords udregninger.

Det er fordelagtigt at holde øje, når kursen falder på eksempelvis pund og dollar, hvorimod prisen på euro ligger i et fast spænd i forhold til kronen, forklarer forbrugerøkonom hos Nordea Ann Lehmann Erichsen.

Men der skal heller ikke gribes lige så dybt i pungen, hvis priserne falder i vores nabolande, hvilket de har gjort siden sidste år, så det er blevet 6,3 procent billigere at være turist i Norge og 2,2 procent billigere i Sverige.

- Hvis man kan se, at kursen rigtig falder i Sverige og Norge, så giver det en lille fordel, siger forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen og tilføjer:

- Men det er ikke nok til, at hvis man ellers havde tænkt, man skulle til Spanien, så tager man i stedet til Norge. Prisniveauet i Norge er stadig højere, end det er i Danmark. Så selv om det for os er en fordelagtig kurs, så skal der alligevel en del til, før man helt skifter rejsemål.

I Frankrig er priserne uændrede fra sidste år. Der vil altså ikke kunne mærkes forskel på budgettet, hvis skiferien også sidste år gik til de franske alper.

Har man til gengæld planer om en skiferie til Østrig, er der ikke gode nyheder for pengepungen. Her betyder ændringer i valuta og inflation nemlig en stigning på en procent.

/ritzau fokus/