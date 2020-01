Disse tre dårlige vaner kan koste dig dyrt

De fleste danskere har faste vaner, når det kommer til dagligdagsopgaver som indkøb og tøjvask. Men disse vaner kan have stor betydning for både miljøet og din pengepung.

Her kommer Trine Baadsgaard, der er forfatter til bogen "Et år uden overforbrug", og projektleder Christel S. Kirkeby fra Forbrugerrådet Tænk Kemi med deres anbefalinger til, hvilke vaner du bør gå efter i sømmene.

1) Indkøb

I supermarkedet er du sikkert vant til at gribe ud efter mange af de samme varer. Men har du overvejet at prøve de billigere alternativer?

Det kan være butikkernes egenproducerede produkter - også kaldet private label, fortæller Trine Baadsgaard.

- Man betaler rigtig meget ekstra for, at der står en bestemt mærke på en vare. Man kan derfor prøve alternativerne, for smager eller virker de lige så godt eller bedre, er der mange penge at spare, siger hun.

Ifølge Trine Baadsgaard kan alt fra chokoladebarer og chips til bleer og toiletpapir fås i billigere varianter, som er værd at teste, hvis du ønsker at spare penge.

2) Tøjvask

Du kommer næppe helt uden om tøjvask, men måske kan du springe en vask over fra tid til anden og på den måde spare vand og strøm - og gøre miljøet en tjeneste oveni.

- Er tøjet ikke decideret beskidt, kan du nøjes med hænge det til luftning. Så bliver det frisket op igen, uden at du har haft behov for at vaske, siger Christel S. Kirkeby fra Forbrugerrådet Tænk Kemi.

Du slider også tøjet mindre, når det bliver luftet frem for vasket, siger hun.

På samme måde bør du tænke over mængden af vaskemiddel. Mange danskere bruger nemlig enten for meget eller for lidt, fortæller Christel S. Kirkeby.

- Det varierer meget fra vaskemiddel til vaskemiddel, hvor meget man skal bruge. Ved nogle produkter skal du bruge dobbelt så meget som ved andre, siger hun.

Undersøg den anbefalede mængde på pakken, så du ikke ender med at fejldosere.

3) Abonnementer

Betalingsservice og aftaler med automatiske kortbetaling er opfundet for at gøre livet nemmere for forbrugerne.

Men du risikerer også at betale for produkter eller tjenester, som du slet ikke bruger, når pengene blot trækkes måned efter måned.

- Man mister fornemmelsen for sine penge, når man aldrig ser dem i fysisk form. Derfor kan det være en idé at bruge tid på at gennemgå sine aftaler i netbanken, siger Trine Baadsgaard.

Hun anbefaler også, at du en gang om året indhenter tilbud fra eksempelvis forsikringsselskaber og spiller selskaberne ud mod hinanden. Her kan der også være en del penge at spare.

/ritzau fokus/