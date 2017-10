Distriktsaviserne bliver til aalborg:nu

AALBORG: Vejgaard Avis, Nørresundby Avis og Midt-vest Avis udkommer i morgen onsdag for første gang i en revitaliseret og samlet form, som aalborg:nu.

Da de tre distriktsaviser Vejgaard Avis, Nørresundby Avis og Midt-vest Avis så dagens lys i 1970’erne var der et stort behov for at dække netop de handelsdistrikter, vi boede i.

I dag har vi helt andre handelsmønstre, og vi shopper oplevelser der, hvor der er noget, der interesserer os.

Derfor har NORDJYSKE Medier, der står bag de tre distriktsaviser, besluttet sig for at gå nye veje og det sker under den samlende overligger aalborg:nu - et online- og printunivers for det aktive liv i storbyen Aalborg med afsæt i livet i byen, koncerter og begivenheder, nye forretninger, caféer og restauranter og om de mennesker, man møder i byen.

Historierne vil selvfølgelig blive fanget der, hvor de er - uanset om de udspiller sig i Lindholm Strandpark, Gigantium eller inde midt i City.

- Vi er guiden til oplevelser og nyheder, som folk kan bruge til noget, siger Svend Ole Jensen, der står i spidsen for det redaktionelle hold på NORDJYSKE, som står for indholdet til aalborg:nu.

Det tæller foruden ham journalisterne Katrine Schousboe, Tina Larsen, Camilla Gammelgaard Johansen og Torben O. Andersen - og de sekunderes af bloggere, runnere og folk bag kameraet.