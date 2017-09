Lær at spotte gemte skatte i dit hjem

DANMARK: Den gamle sofa i hjørnet, maleriet på væggen, som du har arvet af bedstefar, og messinglampen på skrivebordet.

Det kan alt sammen være ting, du ikke tillægger større værdi end den nostalgiske. Men i virkeligheden kan du ligge inde med en mindre skat.

Antikviteter er i hvert fald mere populært end nogensinde, og derfor bør du altid dobbelttjekke, inden du kører morfars gamle sofa på lossepladsen.

Værdifulde møbler i mange hjem

Danske designmøbler kan man nemlig finde i mange danske hjem, og de er i meget høj kurs på markedet - især hvis det er de oprindelige modeller.

Det fortæller Kasper Nielsen, der er vurderings- og salgsdirektør hos auktionshuset Bruun Rasmussen.

- Særligt i de vestlige lande er der i øjeblikket meget fokus på det 20. århundredes design og derfor også dansk møbeldesign.

- Så når du rydder op i kælderen eller på loftet, er det vigtigt, at du kigger efter, om du har noget godt dansk kunsthåndværk eller nogle designermøbler fra det 20. århundrede liggende, siger han.

Har du derfor møbler fra danske designere som Hans J. Wegner, Arne Jacobsen eller Børge Mogensen stående, uden du måske er klar over det, bør du få det tjekket efter en ekstra gang.

Også "guld" fra Brugsen

Men det er ikke kun designmøbler, der kan indbringe gode penge i disse år. Ifølge Christian Soelberg, der er vurderingsekspert hos Lauritz.com, kan man også blive overrasket ved andre møbeltyper.

- Der er nogen hjem, hvor man har møbler stående, der er blevet købt i Brugsen for mange år siden, og som ikke var noget særligt dengang. Det er de så gået hen og blevet i dag - specielt de såkaldte FDB-møbler, siger han og fortsætter:

- Det samme gælder de første Ikea-møbler. De var nemlig af en super kvalitet, og de var lavet af nogle sjove designere. Så de er også begyndt at koste penge, og vi finder dem hos folk, siger Christian Soelberg.

Keramik og vaser

Det er ikke kun møbler, der kan vise sig at være penge værd.

Ifølge Kasper Nielsen er dansk kunst også eftertragtet, og det er ikke kun den ældre kunst, som folk vil have i dag.

- Ved dansk kunst er tendensen, at særligt nutidskunsten, altså værker udført af nulevende danske kunstnere, efterspørges af rigtig mange, siger Kasper Nielsen.

Men også dansk keramikkunst er ifølge Christian Soelberg meget populært på markedet i øjeblikket.

- Gode store keramikting er populære både herhjemme og i udlandet. Så keramikkrukker med figurgrupper og store unika-vaser med bronzelåg kan folk godt lide. Og dem er der mange, der har stående derhjemme, siger Christian Soelberg.

Knips et foto

Vil du gerne have vished for, om din sofa eller dit maleri er 5000 eller 50.000 kroner værd, behøver du ikke at spænde traileren for bilen og køre det til nærmeste vurderingshus.

Ifølge Christian Soelberg er det nok at tage en masse billeder af de ting, som du gerne vil have vurderet. Og har billederne interesse for vurderingshuset, kan de komme ud og give en vurdering på stedet.

- Så send hellere et billede for meget end et for lidt, lyder det fra Christian Soelberg.

/ritzau/FOKUS