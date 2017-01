FJERRITSLEV: Kurator i ebh-fondens konkursbo regner med, at dividendeprocenten når op på 32. Kreditorerne har altså udsigt til at få 32 øre retur fra boet for hver krone, de har til gode.

Det fremgår af den seneste paragraf 125 stk. 4-redegørelse, som kuratorerne i fondens konkursbo har sendt til Skifteretten i Hjørring.

I august sidste år sendte kurator Lars Grøngaard 277 millioner kroner tilbage til kreditorerne som dividende.

Sammen med en tidligere udbetaling af samme størrelsesorden er der nu sendt et samlet dividende på 30 procent af kravene tilbage til kreditorerne i ebh-fondens konkursboet.

Indtægter fra erstatningssager

En stor del af den mere end halve milliard kroner, der foreløbig er sendt retur, stammer fra de erstatningssager, som ebh-fondens konkursbo har anlagt.

Vundne retssager og indgåede forlig har skaffet boet omkring 300 millioner kroner til konkursboets kasse.

Og bidraget har i virkeligheden været endnu større.

Nogle af de indgåede forlig har nemlig også betydet, at modparten har frafaldet krav mod konkursboet, og det har naturligvis betydet flere penge til fordeling blandt de kreditorer, der er tilbage i boet.

Statsselskab holder for

Langt de fleste af erstatningerne til fondens konkursbo kommer fra statsselskabet Finansiel Stabilitet, som overtog aktiver og passiver (bortset fra aktiekapitalen) i ebh bank ved bankens konkurs i 2008.

På den anden side er Finansiel Stabilitet også én af kreditorerne i ebh-fondens konkursbo, da ebh bank havde lånt et stort beløb ud til ebh-fonden, da fonden gik i betalingsstandsning i november 2008.

Ebh-fondens samlede bankgæld var på det tidspunkt på omkring 2,2 milliarder kroner. Det er langt hovedparten af de samlede krav mod ebh-fondens konkursbo, der er på omkring 2,4 milliarder kroner.

I kreditorudvalget i fondens konkursbo sidder repræsentanter for Nykredit Bank, Sydbank og FIH Erhvervsbank, som derfor må formodes også at være de store kreditorer i boet.

Én erstatningssag er tilbage

Konkursboet har måske udsigt til endnu større indtægter fra vundne erstatningssager.

Indtægten falder, hvis boet vinder sin sidste erstatningssag, som er anlagt mod ebh-fondens revisor og fondens daværende formand, Egon Korsbæk.

Erstatningskravet lyder på 50 millioner kroner, og vinder boet den sag, så vil dividendeprocenten vokse med dette beløb og komme op over de 32.

Tidshorisonten for sagens afslutning er ukendt.

Ejede halvdelen af ebh bank

Ebh-fonden var en erhvervsdrivende fond, der frem til bankens konkurs ejede knap halvdelen af aktierne i ebh bank.

Fonden blev stiftet i 1991 i forbindelse med omdannelsen af Han Herreders Sparekasse fra garantsparekasse til aktieselskab.

Fondens aktier i det nye selskab svarede til værdien af sparekassens opsamlede reserver, mens garanterne kunne bytte deres garantbeviser til aktier.

Fonden havde til formål at videreføre sparekassens aktivitet i aktieselskabsform og drive anden virksomhed gennem investeringer.

I 1992 fusionerede sparekassen med Fjerritslev Bank under navnet ebh bank.

Gik ned sammen med banken

Hovedparten af fondens værdier bestod af aktierne i børsnoterede ebh bank, og da ebh bank krakkede i november 2008 blev disse aktier værdiløse, og fonden gik i betalingsstandsning.

Efterfølgende rejste en granskningsrapport om ebh-fonden skarp kritik af, at fonden af ebh bank - som havde den samme ledelse som ebh-fonden - havde misbrugt fonden til fremme af sine økonomiske interesser.

I kølvandet på rapporten rejste konkursboet efter ebh-fonden som oven for beskrevet en række erstatningssager mod Finansiel Stabilitet (som arvtager efter ebh bank), ledelsen i fond og bank samt rådgivere.