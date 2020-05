Divisionsforeningen bekræfter: 2. division splittes op

FODBOLD:Fodboldens 2. division ændrer form.

Landets tredjebedste række bliver splittet op til to selvstændige rækker fra 2021/22-sæsonen.

Det oplyser Divisionsforeningen i en pressemeddelelse.

Ændringen er foreslået af klubben B93 og indebærer, at 2. division opdeles og bliver til landets tredje- og fjerdebedste række.

Det betyder, at der i denne sæson kun vil være to nedrykkere - mod de hidtidige fem - samt at næste sæson bliver en overgangssæson med 28 hold. Ligeledes vil fire hold i stedet for tre rykke op fra Danmarksserien i år.

I dag består 2. division af to rækker à 12 hold, og rækkerne er geografisk opdelt i den første del af sæsonen. Næste sæson vil der være 14 hold i hver række, inden de altså bliver splittet op i to selvstændige rækker fra 2021/22.

Den nye struktur betyder, at landets fire bedste rækker vil have samme format fra 2021/22.

- På baggrund af den lange ufrivillige coronapause er der opstået en situation, hvor klubber i begge ender af tabellen har fundet hinanden og er blevet enige om et fælles fodslag, siger Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, i pressemeddelelsen.

- Den nye struktur vil styrke udviklingsmulighederne fremadrettet, så gabet fra 2. division op til en stærkere og stærkere NordicBet Liga (1. division, red.) kan blive udlignet.

Såfremt myndighederne inkluderer 2. division i den næste genåbningsfase, bliver rækken genstartet 14. juni.

