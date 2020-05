Divisionsforeningen varsler massetest i Superligaen

KØBENHAVN:Alle superligaspillere skal løbende testes for coronavirus, når sæsonen bliver genoptaget.

Divisionsforeningen oplyser, at et omfattende testsystem er en del af den sikkerhedsprotokol, som er udarbejdet for at sikre en forsvarlig afvikling af turneringen.

Alle aktører skal således testes før første kampdag og derefter løbende i resten af sæsonen.

- Vi har hele tiden sagt, at det er afgørende at færdiggøre sæsonen på banen med afvikling af samtlige kampe, men kun hvis det kan gøres på en forsvarlig måde, der ikke belaster sundhedssystemet.

- Rigtig mange mennesker har arbejdet på at lave de her protokoller, som sikrer, at det er muligt.

- Nogle synes måske, det lyder ekstremt med test, men da fysisk kontakt inde på banen ikke helt kan undgås, så tager vi også de her forholdsregler for at undgå smittespredning.

- Det bliver ikke billigt med løbende test, men fokus er at få gang i fodbolden igen på en forsvarlig måde, siger direktør i Divisionsforeningen Claus Thomsen i en pressemeddelelse.

Ud over de mange coronavirustest omfatter protokollen en række nye tiltag.

Samtlige spillere skal blandt andet gennemgå en grundig lægeundersøgelse, ligesom klubberne skal lave en såkaldt "selvrapportering" af alle, der har forbindelse til kampafviklingen.

Sikkerhedsprotokollen er lavet i samarbejde med læger og sundhedseksperter og er blevet indsendt til sundhedsmyndighederne.

Nu er det så op til myndighederne at vurdere, om det er forsvarligt at genåbne Superligaen med tilskuerfri kampe.

Sammen med blandt andet Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Dansk Boldspil-Union (DBU) var Divisionsforeningen fredag til møde med kulturminister Joy Mogensen.

Her diskuterede man muligheden for at sende spillerne tilbage på banen for at afvikle de spillerunder.

Efter mødet står det klart, at Divisionsforeningen nu sigter efter at genoptage turneringen fredag 29. maj.

/ritzau/