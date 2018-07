Djokovic i finalen efter marathonduel

TENNIS: Fredag blev den længste semifinale i Wimbledons historie afgjort, da Kevin Anderson slog John Isner efter over seks og en halv times spil.

Lørdag blev den anden semifinale spillet mellem serbiske Novak Djokovic og spanske Rafael Nadal.

Det endte med at blive den næstlængste semifinale i Wimbledons historie, da kampen varede 5 timer og 21 minutter.

Djokovic tog sejren i den langvarige kamp over Nadal med 3-2 i sæt med cifrene 6-4, 3-6, 7-6, 3-6 og 10-8.

Djokovic er dermed klar til finalen, hvor han møder sydafrikanske Kevin Anderson.

Semifinalen gik i gang fredag aften, men blev afbrudt klokken 23 lokal tid, da der ifølge reglerne ikke må spilles efter det klokkeslæt.

Djokovic havde om fredagen spillet sig foran med 2-1 i sæt og genoptog derfor kampen med et forspring.

Nadal så dog ikke ud til at være påvirket af at gå ind til kampen et skridt bag Djokovic.

Han brød Djokovic’ serv i andet parti og servede derefter sin egen serv hjem, så stillingen hed 3-0 til Nadal. Djokovic brød dog hurtigt tilbage til 2-3.

Nadal var ikke tilfreds med at lukke Djokovic ind i kampen og fik endnu en gang brudt serberens serv til stillingen 3-5 i Nadals favør.

I det efterfølgende parti havde Djokovic tre breakbolde. Men Nadal holdt hovedet koldt og lukkede partiet og dermed sættet med et servees.

Kampen skulle dermed ud i et femte og afgørende sæt.

De to spillere fulgtes tæt ad til stillingen 5-5, hvor ingen formåede at bryde modstanderens serv.

Djokovic manglede ved 6-5 blot to point for at spille sig i finalen, men en række fremragende server fra Nadal holdt serberen fra sejren i første omgang.

Stillingen blev til 8-8 og de to tennisstjerner viste spil af absolut verdensklasse, der for alvor satte gang i jublen fra tilskuerrækkerne.

Efter 5 timer og 21 minutter kom forløsningen for Djokovic, da han brød Nadals serv og lukkede sættet til 10-8 og dermed vandt kampen.

Søndag venter Kevin Anderson i finalen.

Djokovic har vundet Wimbledon tre gange før. Anderson kan for første gang vinde den prestigefyldte turnering.

