DM-guld for fjerde år i træk

HORSENS: Børge Holm fra Thy Motor Sport og kortlæser Jørn Mørup fra Struer & Omegns Motor Sport har for fjerde år i træk vundet det danske mesterskab i bilorientering.

Mesterskab kom i hus i femte og næstsidste afdeling af DM, der blev kørt i et område vest for Horsens. Inden løbet havde Børge Holm og Jørn Mørup med sejre i tre DM-afdelinger i træk et komfortabelt forspring i kampen om mesterskabet, så en tredjeplads i Horsens var nok til, at de vandt DM for fjerde år i træk og for sjette gang i alt.