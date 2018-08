DM i østers-gastronomi til Mors

MORS: Østers og øvrige Skaldyr er afgørende for fiskeriet på Mors, hvor også landets største forædlingsvirksomhed indenfor Skaldyr, Vilsund Blue, har hovedsæde.

Derfor er det også helt naturligt, at det bliver på Mors, det første DM i Østersgastronomi skal afgøres i forbindelse med Østers- & Muslingepremieren i weekenden 12.-13. oktober, hvor der også afvikles DM i Østersåbning & Champagnesabling.

- Vi ønsker med det nye DM i Østersgastronomi at slå fast, at vi mener det seriøst, når vi siger, at Nykøbing Mors er Danmarks Skaldyrshovedstad. Det nye DM er fint i tråd med, at vi åbner Nordic Food College, som tager imod de første elever til august 2019. Der er givet statsmidler til et nyt stort østersklækkeri på Dansk Skaldyrscenter. Derudover er vi i gang med at opbygge et velkomstcenter for "skaldyrsturisme" på Mors, siger borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) i en pressemeddelelse.

Hele arrangementet bakkes op af Kokkeforeningen Danmark, og det er Anders Heegaard, der er Kokkefaglærer hos UddannelsesCenter Holstebro, der er ansvarlig for afviklingen af DM i Østersgastronomi i samarbejde med Morsø Kommune.

- Dommerne hentes fra det øverste hylde i Danmark og får Per Mandrup som overdommer. Målet er, at vi får skabt en konkurrence, der virkeligt vil tiltrække nogle af landets bedste kokke, fortæller Anders Heegaard i meddelelsen.

Han fortæller, at hver kok skal lave seks tallerkner (fem til dommerne og en til skue). Alt til de seks tallerkner til bedømmelse skal laves på selve dagen.

- Hertil skal der efter afleveringen til dommerne, laves en lille smagsprøve af retten til 250 gæster. Alt til smagsprøverne må klargøres hjemmefra og medbringes så det er lige til at anrette. Der må medbringes to medhjælpere til at hjælpe med klargøring og anretning af smagsprøverne, fortæller Anders Heegaard.

Smagsprøverne kan efterfølgende købes af publikum til arrangementet, der i øvrigt har gratis adgang.

Dommerne vil ligge vægt på helhedsindtryk, opfyldelse af formkravene til konkurrencen, smag, harmoni og anretning, kreativitet/nyskabelse, brugen af nordiske/lokale råvarer, håndtering af hovedemnerne (østers & musling), håndtering af råvarer og endelig hygiejne.

Der er 20.000 kroner til vinderen og en række flotte præmier fra arrangementets sponsorer til de øvrige topplaceringer.

Kokkene skal tilmelde sig senest den 10. september, og man kan finde mere info her.