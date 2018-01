DMI: Nu kommer frosten

NORDJYLLAND: Efter både juleaften og nytårsaften med plusgrader, og masser af regn, er et vejrskifte på vej i Nordjylland.

Det er nemlig slut med varmegrader døgnet rundt, for nattefrost er på vej, ifølge Danmarks Meteorologiske Institut/DMI.

Forinden kan vi dog glæde os over færre byger tirsdag, måske endda med et solstrejf eller to.

- Men det bliver koldere, når weekenden nærmer sig, fortæller vagthavende meteorolog Marianne Patzer fra DMI.

- Torsdag er skiftedag, og så begynder Nordjylland at få nattefrost, tilføjer hun.

Efter weekenden er der risiko for frost også i dagtimerne, men det er endnu lidt usikkert.

Nordjylland har - indtil videre - ikke udsigt til større mængder sne.

Nedbøren vil være begrænset, undtagen nu på onsdag, hvor der skulle kommer en hel del regn. Tidligt på morgenen kan det være som slud eller tøsne, så bilister skal være opmærksomme på, at der kan være glat på vejene.

