NORDJYLLAND: Hvis du er træt af nattefrost og af at skulle skrabe bilruden fri for is om morgenen, har DMI godt nyt.

Fra torsdag og til starten af næste uge skulle vi få lidt lunere vejr, der skulle holde sig over frysepunktet - også om natten.

Men til gengæld bliver det gråt, og fra weekenden også blæsende. Derfor vil vejret faktisk kunne føles koldere end termometeret viser, siger vagthavende meteorolog Frank Nielsen fra DMI.

- Vi kommer af med nattefrosten i en periode, og det kan blive op til fem varmegrader om dagen, siger han.

Natten til mandag kan der komme nedbør, måske i form af slud, og dermed er der fortsat risiko for glatte veje om morgenen.

Generelt er det en god idé at holde øje med vejret om natten og morgenen - er der skyfrit med udsigt til stjerner, er der fortsat risiko for glatte veje.

Og vi skal ikke tro, at risikoen for bidende kulde, frost og sne er forbi. I næste uge presser iskold luft fra Rusland og de baltiske lande sig på, men indtil videre ser det ud til, at Nordjylland slipper for de kolde gys østfra. Indtil videre.

