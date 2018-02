DMI advarer: Tæt tåge på vej

HIMMERLAND/AALBORG: Skal du ud at køre i Himmerland eller Aalborg-området i tidsrummet tirsdag aften til onsdag midt på formiddagen?

Så skal du være opmærksom på, at der er risiko for tæt tåge. Sådan lyder et varsel, som DMI udsendte tirsdag eftermiddag.

- Der er risiko for tæt rimtåge med sigtbarhed under 100 meter, oplyser DMI.

Tæt tåge kan skabe farlige situationer på vejene, og risikoen for uheld får DMI til at opfordre bilister til at køre forsigtigt og beregne ekstra transporttid.

Varslet gælder fra tirsdag aften klokken 22 og frem til onsdag midt på formiddagen. De kommuner, der er omfattet af varslet, er Aalborg, Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland.

I øvrigt advares der også om risikoen for rimglatte veje eller vejtemperaturer omkring frysepunktet, og det gælder hele Nordjylland.