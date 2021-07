DMI advarer om "voldsomt vejr" i Nordjylland

NORDJYLLAND:- Der venter et vejrmæssigt "spændende døgn", hvor skybrud, torden og kraftig regn vil kunne forekomme i større dele af landet.

Det skriver DMI, der har udsendt et varsel om voldsomt vejr i Nordjylland udtagen Læsø. i Thy og på Mors er der udsendt en risikomelding, der ikke er et varsel, men en melding om vanskeligt vejr.

DMI varsel om lokale skybrud, hagl og torden : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/8qlmUm0Mov — DMI (@dmidk) July 9, 2021

Varslet gælder fra fredag morgen klokken 8.00 og frem til klokken 18.

Varslet skyldes, at DMI forventer tordenbyger og lokale skybrud, hvor der kan komme 15-25 millimeter nedbør på 30 minutter.

- Skybrud og torden vil især berøre Jylland, og allerede fra sidst på morgnen kan det gå løs over Nord- og Østjylland, skriver meteorolog Lars Henriksen fra DMI i varslet

- I Nordvestjylland (Thy og Mors, red.) og på Fyn er prognoserne ikke så entydige, så her er der lige nu tale om risiko for skybrud og torden, skriver han.

Voldsomt vejr Et varsel fra DMI om voldsomt vejr er fulgt op med advarslen: Vær opmærksom på at lavtliggende områder som f.eks. kældre, vejbaner, viadukter kan oversvømmes. Tilpas kørselshastigheden og kør ikke ud i vand, hvor du ikke kender dybden Tjek tagrener, nedløbsrør og afløbsriste nær din bolig. Luk døre og vinduer. Tordenvejr medfører risiko for lynbrande og fejl på elektriske systemmer. Søg ly for tordenvejret indendørs eller en bil med lukkede døre og vinduer. Søg ikke ly under træer. Undgå at bade eller færdes på store åbne områder f.eks. fodboldbaner, når lyn og torden nærmer sig. Kilde: DMI VIS MERE

Kraftig regn i den østlige del

Mens der er varsel om skybrud i Jylland, er der for resten af landet udsendt et risikovarsel.

Et lavtryk sydfra bevæger sig op over den østligste del af landet. I forbindelse med lavtrykket vil tilhørende fronter, med regn og torden, muligvis give så meget regn af sig, at der bliver tale om kraftig regn - og her er der også risiko for lokale skybrud.

- Der venter altså et vejrdøgn, som nogle steder vil kunne skabe større eller mindre problemer, skriver DMI.