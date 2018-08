DMI: Kraftig regn og måske skybrud i Nordjylland

NORDJYLLAND: Danmarks Meteorologiske Institut/DMI varsler risiko for meget kraftig regn og måske skybrud i Nordjylland torsdag aften.

Især kommunerne Jammerbugt, Thisted, Frederikshavn og Hjørring kan forvente en særdeles regnvåd aften med kraftig regn og skybrud.

Her forventer DMI, at der kan falde op mod 25-35 mm regn på seks timer, og nogle steder er der risiko for lokale skybrud med mere end 15 mm regn på 30 minutter.

Kraftig regn og skybrud medfører fare for oversvømmelse af lavtliggende områder, oversvømmelse af kældre, vand på kørebaner og i viadukter (akvaplaning), nedsat sigtbarhed, advarer DMI.

Også i kommunerne Aalborg, Vesthimmerland, Brønderslev og på Mors er der udsigt til store mængder regn på kort tid. Her er der også risiko for lokale skybrud.

Det fremgår af DMI’s varsel, som gælder frem til torsdag aften kl. 22.

