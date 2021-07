DMI lover perfekt vejr til strandtur og grillfest i weekenden

KØBENHAVN:Weekendens absolut flotteste dag bliver lørdag, hvor vi kan forvente masser af sol og lokalt op til 27 grader.

Søndag bliver til gengæld en skyet omgang, hvor der også kan falde lidt regn.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Mette Zhang tidligt fredag morgen.

- I dag starter dagen nok skyet ud rigtig mange steder. Dog kan Bornholm og den allerøstligste del af Sjælland måske få lidt sol, siger hun.

I løbet af dagen klarer det op de fleste steder.

- Så hen mod aftensmadstid kan man godt finde grillen frem, for det ser faktisk ud som om, at det bliver solrigt sidst på eftermiddagen og hen mod aftenen, siger meteorologen.

Temperaturerne fredag vil ligge på mellem 17 og 25 grader. Varmest bliver det i Nordjylland.

Lørdag får vi ifølge Mette Zhang noget, der ligner en "dejlig sommerdag".

- Det kunne måske opfordre til, at man tog til stranden eller holdt en grillfest hjemme i haven, for det bliver tørt med en del sol de fleste steder og med temperaturer mellem 20 og 25 grader.

- Igen er det Nordjylland, der ser ud til at løbe med topscoren på 27 grader, tilføjer hun.

Vinden tiltager en smule i løbet af lørdagen, så vi efterhånden får en let til frisk vind omkring øst.

- Desværre ser det ud som om, at det er slut med det fine sommervejr, for i løbet af natten til søndag står vi over for et vejrskifte, siger Mette Zhang.

Det betyder, at vi søndag morgen står op til et skyet vejr og byger, der trækker op fra sydvest.

I de nordligste egne kan dagen dog godt starte med lidt sol.

Samtidig holder temperaturerne sig fortsat på omkring 20-25 grader.

/ritzau/