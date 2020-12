DMI øjner chance for snefnug juleaftensdag

På grund af coronanedlukning, forsamlingsforbud og krav om mundbind bliver julen 2020 markant anderledes, end vi er vant til. Men en enkelt ting er, som den for det meste plejer at være. Julen bliver nemlig ikke hvid, selv om der godt kan falde enkelte snefnug juleaftensdag.

Det siger vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Klaus Larsen tidligt mandag morgen.

- Ud på dagen kan der komme enkelte byger, som godt kan indeholde lidt hvidt i form af slud eller snebyger i den meget lille afdeling. Men jorden er nok så varm, at den sne, der falder, hurtigt smelter igen, siger han.

Ifølge DMI er en landsdækkende hvid jul normalt defineret ved, at mere end 90 procent af Danmark er dækket af sne den 24. december om eftermiddagen.

Det er ikke sket siden 2010.

Til gengæld ser juleaftensdag ud til at blive ganske pæn med en del sol i perioder over hele landet og temperaturer mellem tre og fire grader, siger Klaus Larsen.

- Det bliver nok primært jyderne, der kan få det at se, siger han.

Klaus Larsen oplyser, at der natten mellem den 24. og 25. december kan komme nattefrost rigtig mange steder, hvorfor der er risiko for glatte veje.

- Så man skal lige være ekstra opmærksom, hvis man skal køre efter juleaften, siger meteorologen.

Første juledag ligner i det store hele dagen før med lave temperaturer, lidt skyer og nogen sol. Den ser dog ud til at blive mere blæsende.

Inden vi når så langt, venter tre lidt mere milde dage mandag, tirsdag og onsdag. Her forventes temperaturen over hele landet at ligge på mellem seks og otte grader.

Mandag er der risiko for byger flere steder. Især i den vestlige del af Jylland. Dagen byder også på nogen sol og let til frisk vind.

Tirsdag tager vinden til og bliver op til hård, hvorfor vejret godt kan føles lidt koldere end de ventede syv grader, inden vejret stilner af onsdag, hvor der ligesom de foregående dage ventes lidt til nogen sol.

/ritzau/