DMI: Risiko for meget kraftig regn i Nordjylland

NORDJYLLAND: Så er det frem med paraply og gummistøvler.

Fra tirsdag eftermiddag kan Nordjylland blive ramt af torden og skybrud, varsler Danmarks Meteorologiske Institut/DMI.

Varslet gælder fra ved 16-tiden frem til kl. 20.

Og i Nordjylland omfatter varslet Himmerland, Storaalborg, Jammerbugt og Brønderslev.

I det om råde er der risiko for, at der nogle steder kan falde op mod 25 mm regn på kun 30 minutter. Og der er også risiko for kraftig torden, oplyser DMI.

Se skybrudsvarslet fra DMI her