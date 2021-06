DMI spår pænt sommervejr i en weekend i fodboldens tegn

DANMARK:Når klokken ringer ud til sommerferie for mange skolebørn fredag, vil det være til temperaturer på mellem 17 og 20 grader og sol til de heldige.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Frank Nielsen.

- Det bliver en stille og rolig dag uden ret meget vind. Vi døjer lidt med nogle tunge skyer, men det burde holde tørt, siger han tidligt fredag morgen.

Netop på grund af skyerne har temperaturen svært ved at nå over 17-20 grader og i Vestjylland over 15 grader.

- Men selv om det ikke bliver prangende varmt, så vil det føles behageligt, da der ikke bliver særlig meget vind, siger Frank Nielsen.

Det er vist ikke overdrevet at konkludere, at EM-feberen for alvor har ramt landet.

Og hvad enten man har planer om at se lørdagens ottendedelsfinale mod Wales på Ofelia Beach i Københavns Havn, Ceres Park i Aarhus, Storms Pakhus i Odense eller et fjerde sted, så er der gode nyheder til alle dem, der skal ud at se kampen på en storskærm.

- Der bliver større chancer for sol lørdag, og temperaturen vil nå op på 18-20 grader. Hvis man er meget uheldig, kan man måske opleve en byge om eftermiddagen, men om aftenen burde det blive herligt vejr til storskærmsarrangementer, siger Frank Nielsen.

Meteorologen melder om beherskede vindforhold og 19-20 grader ved kampstart klokken 18.00 og 17-20 grader senere på aftenen.

- Hvis man er sent ude, vil det kun være 13-15 grader. Så hvis man har planer om at blive ude - forhåbentligt for at fejre - så skal man nok enten have godt med tøj på eller måske lidt sprit i blodet, griner han.

Af de i alt 16.000 billetter til ottendedelsfinalen i Amsterdam er 4400 af dem i skrivende stund afsat til danske fans, og potentielt kan endnu flere danskere være på plads til kampen.

- Hvis man kigger på prognoserne for Amsterdam, kan der godt være lidt ugler i mosen forstået på den måde, at der er et svagt lavtryk over det sydøstlige England, der bevæger sig ind mod nordvest og dermed Frankrig, Holland og Belgien, siger Frank Nielsen.

Netop det lavtryk kan godt risikere at give nogle regnbyger til Amsterdam lørdag aften.

- De kan være heldige, at det har regnet af inden klokken 18.00, men umiddelbart bliver det ikke lige så godt vejr som i Danmark, siger meteorologen.

Søndag bliver ifølge Frank Nielsen weekendens bedste dag med sol og 18-23 grader.

