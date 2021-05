DMI varsler kølig forårsuge med fastlåst vejrsituation

DANMARK:Forårsvejret kan ikke sådan rigtig få fodfæste over Danmark, og den kommende uge bliver det både ustadigt og ret køligt for årstiden.

Det fortæller Martin Lindberg, vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), mandag morgen.

Temperaturer i omegnen af 10 til 15 grader og en del byger venter således det meste af landet.

- Det er en meget fastlåst situation. Temperaturerne kommer ikke til at variere særligt meget, siger Martin Lindberg.

I nattetimerne bliver det i overvejende grad mellem fem og ti grader og nogle steder lidt køligere.

DMI-meteorologen venter dog ingen nattefrost.

- Vi har et lavtryk over Nordeuropa, som ligger forholdsvist stille og cirkulerer rundt, siger han.

- Der er kølig luft - især i højden - så vi får byger, og jeg kan ikke udelukke, at der kan komme lokale skybrud også i dag.

Men der kommer også enkelte dage med lidt mere tørt vejr, fortæller Martin Lindberg.

Onsdag begynder det således at blive mere tørt, og da solen også vil kigge frem i perioder, ser det fint ud midt på ugen, mener han.

- Af positive ting kan fremhæves, at vinden hovedsageligt bliver svag til jævn, og så kommer der heller ikke så store mængder regn midt ugen, siger meteorologen.

Fredag kommer regnen dog igen.

Her står det til at blive en ganske våd og overskyet omgang, så overordnet kommer den kommende uge ifølge meteorologen ikke til at bære meget præg af, at det er forår og midten af maj.

- Nej, men det er klart, at det er godt, at der kommer noget vand, og naturen bliver grøn. Med bladene på træerne er det jo smukt. Men vi får ikke set så meget til solen i denne uge, siger Martin Lindberg.

/ritzau/