DMI: Vejret vender denne uge med regn og byger

KØBENHAVN:Efter flere uger med sol og tørvejr vender vejret denne uge.

Det fortæller Marianne Patzer, der er vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Det overordnet billede er, at vi får et vejrskifte. Vi går fra det her flotte, stabile vejr til en omskiftelig uge, siger hun.

Mandag begynder med regn i det jyske, der breder sig til det meste af landet med undtagelse af Lolland, Falster og Bornholm, der får sol.

- Tirsdag bliver en mellemdag med okay pænt vejr, hvor vi kan få lov at se lidt eller nogen sol, inden der igen kommer regn onsdag, siger Marianne Patzer.

Ugen fortsætter ifølge meteorologen med skiftevis lidt sol og lidt regn og byger.

Dagtemperaturen vil ligge på omkring 15 grader i begyndelsen af ugen, men tager et dyk onsdag til omkring ti grader. Nattemperaturerne vil ligge mellem en og fem grader.

- Der er ikke noget, der indikerer, at vi får nattefrost, men det er ikke sikkert, at det er slut for denne sæson endnu, siger Marianne Patzer.

April har indtil videre været usædvanlig tør, og der har kun faldet få millimeter regn, og det har kunnet mærkes på marker og i haver. Denne uges regn vil nok ikke ændre på dette, fortæller meteorologen.

- Vi får omkring fem millimeter i dag (mandag, red.) og onsdag, men jeg er ikke sikker på, at det er nok til at hjælpe de tørre marker, siger Marianne Patzer.

DMI's referenceværdier fra 2006 til 2015 viser, at der normalt falder 30 millimeter nedbør i april.

Ifølge DMI's tørkeindeks har Fyn, Lolland og store dele af Syd- og Østsjælland været hårdest ramt af det tørre vejr.

/ritzau/