DMI: Voldsomt blæsevejr på vej mod Nordjylland

NORDJYLLAND: Hold på hat og briller og andre løse genstande.

Fra fredag morgen vil Nordjylland blive ramt af kraftigt blæsevejr, nogle steder med vindstød op til stormstyrke.

Det varsler DMI/Danmarks Meteorologiske Institut.

Varslet om "voldsomt vejr" omfatter Thy og Mors samt kommunerne Jammerbugt, Frederikshavn og Hjørring.

Især kysten mod Skagerrak kan forvente meget kraftig blæst med vindstød op mod stormstyrke, vindstød på 25-28 meter pr. sekund.

- Det starter fredag morgen omkring kl. 06-07. I løbet af fredag eftermiddag aftager vinden, siger vagthavende meteorolog Henning Gisselø fra DMI.

Han opfordrer folk til at sikre, at der ikke står løse genstande i haven, som kan blæse væk. For eksempel trampoliner.

Campister, som bor i telt, skal også forberede sig på den meget kraftige blæst fredag morgen og formiddag. I værste fald kan telte blæse væk.

De forventede kraftige vindstød af stormstyrke kan også få tagsten til at blæse ned og træer til at vælte, advarer DMI.

Voldsomt blæsevejr er ikke ualmindeligt om efteråret og vinteren herhjemme.

- Men det er ikke noget vi ser ret tit om sommeren, siger Henning Gisselø fra DMI.

Se DMIs varsel her.