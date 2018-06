Dna førte til sigtelse: 64-årig voldtog 17-årig, mens hun sov

AALBORG: En 64-årig mand er blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for at have voldtaget en 17-årig kvinde samt for at have krænket en 18-årig kvinde seksuelt.

De to unge kvinder har ikke tilknytning til hinanden, og overgrebene skulle angiveligt have fundet sted natten til 2. maj og natten til 12. maj på mandens bopæl i Aalborg.

I begge tilfælde var kvinderne endt i mandens lejlighed efter en bytur, hvor de var faldet i søvn.

Dna førte til anholdelse

I det ene tilfælde er den 64-årig sigtet for at have voldtaget den 17-årig, der var i en hjælpeløs tilstand. Den 17-årige havde mødt manden i byen, og var sammen med andre veninder taget med ham hjem for at feste videre.

På et tidspunkt faldt de i søvn, og ifølge sigtelsen vågnede hun ved, at den 64-årig forgreb sig på hende.

Den unge kvinde blev efterfølgende personundersøgt, og det er disse undersøgelser, der har ført til sigtelsen af den 64-årige. Der blev nemlig fundet dna-spor fra manden, fortæller anklager Linnea Vilsbøll.

Nægter alt

Den 64-årige nægter sig dog skyldig, og afviser at have været i nærheden af den 17-årige, oplyser anklageren.

I stedet forklarede han i Retten i Aalborg, at han havde mødt en gruppe unge mennesker - heriblandt den 17-årige kvinde - på en bar i Aalborg. De var taget hjem til ham, og han tilbød dem at overnatte.

Ifølge den 64-årige sov han på sofaen, mens den 17-årige sov i sengen sammen med sin kæreste. Den 64-årige fortalte i retten, at han på et tidspunkt vågnede og så, at de to unge lå nøgen i sengen, men at han ikke gjorde noget og blot lagde sig til at sove igen, fortæller Linnea Vilsbøll.

Kærede fængsling

Forløbet var stort set det samme i den anden sigtelse mod manden, hvor han skulle have krænket en 18-årig kvinde.

Her forklarede han også, at han havde møde en gruppe mennesker på en bar, og at de var endt hjemme hos ham for at feste.

Den 64-årige nægter også pure at have været i nærheden af den unge kvinde, og har forklaret, at hun sov på sofaen med en kammerat, mens han sov i sin seng.

Den 64-årige kærede varetægtsfængslingen til landsretten