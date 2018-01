Dobbelt bombeangreb dræbte 12 og sårede 48 i Nigeria

Boko Haram har offentliggjort fotos af tilbageværende piger, der blev kidnappet fra byen Chibok i Nigeria i 2014. Billederne fra et ukendt sted er fra den 15. januar. Boko Harams voldelige kamp for et kalifat har siden 2009 kostet over 20.000 menneskeliv og tvunget over 2,6 millioner til at forlade deres hjem Foto: Reuters/Handout