Dobbelt-fernisering på Galleri Virak

FREDERIKSHAVN: Dobbelt-fernisering

med streger på papir og lys på lærred

Galleri præsenterer fredag den 3. august kl. 17 hele to kunstnere som månedens kunstnere: Ingelise Terp og Jørgen Agerbæk.

De to kunstnere kunne ikke være mere forskellige end de er. Deres valg af motiver, deres farveholdninger, deres arbejdsmetode, deres udtryk. Det, de har til fælles, er deres meget åbne tilgang til, hvad kunst kan være. Til ferniseringen kan man møde de to kunstnere til en snak om deres værker, deres arbejdsmetoder og hvor de henter deres inspiration.

Streger på papir

Ingelise Terp arbejder oftest på papir og hun kalder det selv "streger på papir". I sine værker er hun fokuseret og går helt tæt på og i dybden. Hendes farvepalette er let og luftig og med et minimalistisk farvevalg, som lige netop giver den detaljerigdom, hendes værker er præget af.

Ingelise Terp er optaget af at finde linjer, strukturer og rytmer i det, hun ser og hendes motivverden er ofte ting, som måske ikke rigtig syner af meget, men som bliver interessante for os, når Ingelise zoomer ind. Og det er netop, hvad Ingelise gør. Hun går i dybden og ind under huden på sine motiver, når hun fokuserer.

Motiverne er ofte ganske ubemærkede ting, som f.eks. en gren med mos, en frøkapsel, et vissent blad eller måske et stykke krøllet papir.

Denne fokusering er en af de ting, der gør Ingelises værker interessante og fængslende. De prikker til en genkendelse af detaljer, som let kan overses og puster til en slags familiær følelse.

Lys på lærred

Jørgen Agerbæk arbejder bl.a. på lærred og på træpaneler, Og bl.a. skal forstås ganske bogstaveligt. For både Jørgens motivvalg, og de medier han maler på, er talrige. Han har malet på sofaer, træer, mure, lofter - og lærreder og træpaneler - bl.a.

Jørgens billeder er farverige med livlige penselstrøg. De rummer tydeligt en leg med farverne og er udadvendte og byder indenfor i motiverne.

Han maler gerne i serier, hvor han arbejder sideløbende på flere lærreder. Hans arbejdsmetode er hurtig og impulsiv i en slags naturalistisk impressionisme og Jørgen er en kunstner, der udfordrer sig selv og han skifter ofte motivverden og afprøver nye teknikker.

Her kommer legebarnet frem i kunstneren og barnets nysgerrighed og glæde ved livet ses tydeligt i hans billeder, når Jørgen maler "lyset ind på lærredet", som han selv udtrykker det.

De to kunstneres værker kan ses i Galleri Virak i hele august måned.