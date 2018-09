Dobbelt op for Aalborg i Skanderborg

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold hentede torsdag aften den anden sejr af ligeså mange mulige i denne sæsons 888liga, da udekampen mod Skanderborg Håndbold blev vundet med 30-26.

I sidste sæson tabte Aalborg begge sæsonens møder med Skanderborg, og heller ikke torsdag kom nordjyderne nemt til pointene.

Første halvleg var en meget tæt affære, men bortset fra en Skanderborg-føring på 3-1 i kampens indledning var Aalborg et lille skridt foran hjemmeholdet i det meste af første halvleg.

Henrik Møllgaard levede op til forventningerne om, at han skal være en profil på denne sæsons Aalborg-hold. Landsholdsspilleren leverede en fin forsvarsindsats og bidrog i den modsatte ende med også både mål og oplæg til mål.

Også Sebastian Barthold viste sig fint frem på et Aalborg-hold, der dog hele første halvleg blev fulgt godt til dørs af Skanderborg. Ved pausen førte gæsterne med spinkle 13-12.

Straks fra anden halvlegs begyndelse satte Aalborg Håndbold sig dog tungere på begivenhederne. Gæsterne scorede halvlegens første tre mål, og så var Aalborg pludselig foran med fire mål.

Dermed var hjemmeholdet dog ikke slået, for anført af en stærkt spillende Marcus Mørk nærmede Skanderborg sig igen gæsterne. Den tidligere Mors-Thy- og Aalborg-spiller sørgede nærmest egenhændigt for, at Skanderborg næsten halvvejs i anden halvleg igen havde reduceret Aalborgs føring til et mål.

Nærmere end det kom Skanderborg dog aldrig. Gæsterne strammede igen grebet, og da Magnus Saugstrup syv minutter før tid bragte Aalborg foran 27-22 var kampen reelt afgjort.

For i kampens slutfase holdt Aalborg hjemmeholdet så godt på afstand, at der aldrig igen blev tvivl om, at gæsterne skulle have de to point med hjem.

Sebastian Barthold blev topscorer for Aalborg Håndbold med syv scoringer, mens Marcus Mørk nettede otte gange for Skanderborg.

Aalborg Håndbolds næste opgave er næste torsdag, hvor det gælder en udekamp mod Ribe-Esbjerg.