NIBE: Et vidne opdagede tirsdag en beruset mand var på vej ind i sin bil efter et besøg på Jernkroen i Nibe.

Men vidnet ville ikke lade manden køre bilen, så den berusede 53-årige mand vendte tilbage til kroen, fremgår det af døgnrapporten for Nordjyllands Politi.

Vidnet havde dog ikke tiltro til, at den 53-årige ville lade sin bil stå, når først vidnet var gået, så han anmeldte det til Nordjyllands Politi.

Og ganske rigtigt.

Den 53-årige vendte tilbage til sin bil og ville sætte sig ind på forsædet af bilen for at forsøge at køre sin brandert hjem.

Men det forhindrede den tilkaldte patrulje fra Nordjyllands Politi.

Manden blev anholdt og blev taget en tur med på politistationen for at få taget en blodprøve til bestemmelse af promillen.

Nok en spritbilist

Samme dag - tirsdag eftermiddag 17. januar også i Nibe - blev en 65-årig mand stoppet på Vårvej i Nibe til et rutinetjek.

Men da den 65-årige bilist lugtede langt væk af spiritus ud ad munden, fik han lov til at puste i alkometeret.

Og det slog ud.

Også han blev anholdt, sigtet for at køre bil i påvirket tilstand, og taget med på stationen for at få taget en blodprøve.