KØBENHAVN: De fleste husker den skæggede dragqueen Conchita Wurst, som løb med sejren ved det internationale melodigrandprix i Danmark i foråret 2014, da hun sang "Rise Like A Phoenix".

Nogle vil også erindre, at det storstilede show endte i økonomisk skandale, som ramte hovedstadens skatteborgere.

Budgettet blev overskredet flere gange, og den erhvervsdrivende fond Wonderful Copenhagen betalte til sidst en regning på 46 millioner kroner.

Det skete efter heftig tovtrækning med DR.

Wonderful Copenhagen stod for at sørge for de fysiske rammer om grandprixet på Refshaleøen, mens DR havde ansvaret for afviklingen af selve musikarrangementet.

Men nu viser det sig, at DR-formand Michael Christiansen og Wonderful Copenhagens bestyrelsesformand, Michael Metz Mørch, begge indtog usædvanlige dobbeltroller i sagen.

Det skriver Berlingske Business mandag.

Chef og direktør

Da Michael Metz Mørch valgte at lade Wonderful Copenhagen dække gælden efter grandprixet frem for at efterlade regningen til DR, var det ulovligt, mener Erhvervsstyrelsen.

Michael Christiansen var som DR-formand Michael Metz Mørchs modpart i opgøret om ekstraregningen efter grandprixet.

Men Michael Christiansen var desuden chef for Michael Metz Mørch i den selvejende institution Dansk Kulturinstitut.

Her ansatte Michael Christiansen som formand Michael Metz Mørch som direktør den 1. januar 2014. Det var fire måneder før, at det storslåede arrangement på Refshaleøen skulle løbe af stablen.

AAU-professor: Problematisk

Ifølge professor og ledelsesekspert Anders Drejer fra Aalborg Universitet er det problematisk, at Michael Christiansen og Michael Metz Mørch havde et forhold som chef og medarbejder.

Det skete nemlig samtidig med, at de var modparter i højspændte forhandlinger om millionunderskuddet i grandprix-arrangementet.

- Det kan være svært at forestille sig, at Michael Metz Mørch ikke har haft i baghovedet, at Michael Christiansen var hans chef i Dansk Kulturinstitut, når han traf beslutninger i relation til DR, siger Anders Drejer til Berlingske Business.

Michael Metz Mørch er ikke vendt tilbage på Berlingske Business henvendelser. Michael Christiansen afviser, at der var tale om inhabilitet.

Ifølge Berlingske Business ventes Erhvervsstyrelsen inden længe at komme med en endelig redegørelse for placering af ansvaret for grandprix-skandalen.

